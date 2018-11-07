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      "Ангели" Victoria's Secret провели головну репетицію перед грандіозним шоу в Нью-Йорку: фото

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      Кендіс Сванепул, Лілі Олдрідж та Бехаті Прінслу на репетиції Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Кендіс Сванепул, Лілі Олдрідж та Бехаті Прінслу на репетиції Victoria's Secret Fashion Show 2018 / Instagram / @behatiprinsloo

      Моделі білизняного бренду Victoria's Secret вже перебувають в солодкому передчутті грандіозного шоу, яке відбувається щороку у різних мегаполісах світу. Цього року все дійство відбудеться у Нью-Йорку і знамениті "ангели" вже пробули в столицю моди, щоб потрапити на головну репетицію перед подією.

      На показі Victoria's Secret Fashion Show 2018 візьмуть участь найвідоміші моделі бренду: Адріана Ліма, Бехаті Прінслу, Кендіс Сванепул, Лілі Олдрідж, Ельза Госк, Жасмін Тукс, Жозефін Скрівер, Лаїс Рібейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хілл, Кендалл Дженнер, сестри Хадід та інші.

      Читайте також: Грандіозне шоу Victoria's Secret: що відомо про модну подію

      Офіційно трансляція з показу буде доступною на сайті бренду 2 грудня 2018 року, але сама подія відбудеться 8 листопада, де будуть запрошені лише VIP-персони та інші знаменитості з фешн-індустрії. З самого ранку на заході працюватимуть команди стилістів, візажистів та координаторів, які забезпечать максимальний комфорт моделей та загалом всю якість шоу. 

      Щоб на подіумі все пройшло чітко та безпомилково, моделі вже провели свою генеральну репетицію та приміряли фірмові крила "ангелів", які вони щороку додають до своїх білизняних образів. Всю красу фанати зможуть побачити з фотографій вже завтра, а поки можна насолодитись лише деякими елементами з пікантних нарядів дівчат.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Rehearsal day 1 day to go #excited

      Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro)

       

       

       

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
      Джерело: 24 Канал
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