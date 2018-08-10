21:41
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 12°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
Вєсті Кремля
21:23, сьогодні
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Ангели" Victoria's Secret знялись у гарячій фотосесії: спокусливі кадри

178 Читать новость на русском
"Ангели" Victoria's Secret
"Ангели" Victoria's Secret / Фото із соцмереж

"Ангели" Victoria's Secret – одні з найпривабливіших моделей світу. Манекенниці зібрались на спільну фотосесію, яка поєднала ніжність та звабливість.

Всі знаменитості полюбляють вести свої блоги, де розказують про кар'єру чи особисте життя. Так, всесвітньовідомі моделі Сара Сампайо, Ельза Госк, Жозефін Скрайвер, Лаіс Рібейро, Тейлор Хілл і Жасмін Туке показали перші кадри зі звабливої фотосесії. 

Читайте також: Модель Ельза Госк показала звабливе тіло у брендовому купальнику: гарячі фото

 

Наразі моделі не відкрили всіх деталей зйомки. Однак із кількох кадрів видно, що "ангели" Victoria's Secret приміряли розкішну білизну популярного бренду та пір'я. Судячи з декорацій, зйомка пройшла до різдвяно-новорічних свят. 

Моделі позували не тільки в білизні, але й оголені, що додавало пікантності знімкам. Поки бренд Victoria's Secret не опублікував сексапільні фото, відтак всі прихильники в очікуванні цих знімків. 

 

 

 

 

 

 

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Теги: Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук