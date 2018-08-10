"Ангели" Victoria's Secret знялись у гарячій фотосесії: спокусливі кадри

"Ангели" Victoria's Secret – одні з найпривабливіших моделей світу. Манекенниці зібрались на спільну фотосесію, яка поєднала ніжність та звабливість.

Всі знаменитості полюбляють вести свої блоги, де розказують про кар'єру чи особисте життя. Так, всесвітньовідомі моделі Сара Сампайо, Ельза Госк, Жозефін Скрайвер, Лаіс Рібейро, Тейлор Хілл і Жасмін Туке показали перші кадри зі звабливої фотосесії.

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Допис, поширений Victoria's Secret (@victoriassecret) 9 Сер 2018 р. о 2:01 PDT

Наразі моделі не відкрили всіх деталей зйомки. Однак із кількох кадрів видно, що "ангели" Victoria's Secret приміряли розкішну білизну популярного бренду та пір'я. Судячи з декорацій, зйомка пройшла до різдвяно-новорічних свят.

Моделі позували не тільки в білизні, але й оголені, що додавало пікантності знімкам. Поки бренд Victoria's Secret не опублікував сексапільні фото, відтак всі прихильники в очікуванні цих знімків.

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 9 Сер 2018 р. о 12:51 PDT

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 7 Сер 2018 р. о 8:21 PDT

Допис, поширений Josephine Skriver (@josephineskriver) 8 Сер 2018 р. о 10:09 PDT

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 9 Сер 2018 р. о 1:21 PDT

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 8 Сер 2018 р. о 12:05 PDT

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 9 Сер 2018 р. о 11:19 PDT