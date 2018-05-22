Як лікувати ангіну у домашніх умовах: народні методи

Ангіна – це вкрай неприємне і болісне захворювання, і воно вимагає досить серйозного лікування. Якщо ж цю хворобу не запустити, то від неї можна позбутися за допомогою ефективних засобів.

Під час ангіни у людини спостерігається запалення мигдалин, підвищення температури тіла, частий головний біль, слабкість, озноб та больові відчуття при ковтанні.

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Варто розуміти, що при лікуванні ангіни необхідно забезпечити хворому постільний режим та максимально обмежити фізичні навантаження. Потрібно пити багато води, тому що через високу температуру вона швидко випаровується з організму.

Мед при лікуванні ангіни

Цей продукт чудово допомагає при простудних захворюваннях. Для лікування ангіни необхідно приготувати простий розчин з меду і води, ним варто полоскати горло близько 10 разів на день.

Також можна випити мед з молоком. Для цього необхідно розчинити невелику кількість меду у склянці теплого молока і додати трошки вершкового масла.

Ще одна суміш може допомогти при лікуванні ангіни. У маленькій ложці соку алое розчиніть 5 грамів меду. Вживайте цю суміш тричі на день за 25 хвилин до прийому їжі.

Лікування ангіни буряком

Буряк при правильному використанні стане чудовим помічником з ангіною. Видавіть сік зі свіжого буряка, 200 мілілітрів перелийте в іншу місткість. Додайте 20 мілілітрів столового оцту, попередньо розбавивши з водою у пропорції 1:1. Цим засобом полоскайте горло, але попередньо його варто розігріти.

Ще один засіб може допомогти при ангіні. Відваріть два невеликі буряки, до цього бульйону додайте мед та лимонний сік. Полощіть ним горло кожні три години.

Часник при ангіні

Часник відомий своїми антибактеріальними властивостями. Для приготування настою візьміть кілька зубчиків часнику та залийте натуральним свіжим молоком. Залиште цей напій на кілька годин. Щоб позбутися ангіни, необхідно пити по дві склянки на день цього напою.

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Можна також взяти зубчик часнику і помістити в рок. Попередньо надкусивши. Після цього його необхідно смоктати як цукерку впродовж 20 хвилин.

Часниковий сік теж допомагає при боротьбі проти ангіни. Вживайте його тричі на день по малій ложечці після їжі.

Цибуля

Відвар з цибулі є досить ефективним засобом при лікуванні ангіни. Візьміть велику цибулю, розріжте її на дві частини і поставте варитися у невеликій кількості води. Через 20 хвилин витягніть цибулю та процідіть відвар. Ним необхідно полоскати горло 8 разів на добу.

З м’якоті, яка залишилася, можна приготувати компрес. Його необхідно тримати кілька годин.

Компреси

Не менш ефективними при ангіні є компреси. Проте не варто їх ставити, якщо у людини підвищена температура тіла.

Для приготування компресу, необхідно взяти кілька картоплин, їх помити та поставити у каструлю на вогонь. Після того, як вона звариться, необхідно зробити пюре разом зі шкіркою, до цього додати кілька крапель йоду та рослинну олію. Як тільки маса трохи охолоне, нанесіть її на марлю та прикладіть до грудей чи горла.

Можна приготувати один рецепт компресу з картоплі, який не потрібно варити. Візьміть два картоплини, їх подрібніть та додайте велику ложку оцту. Отриману масу перекладіть у тканинний мішечок та прикладайте до горла.