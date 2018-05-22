18:26
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Як лікувати ангіну у домашніх умовах: народні методи

453
Як лікувати ангіну: народні методи
Як лікувати ангіну: народні методи / clinicacmp.com.br

Ангіна – це вкрай неприємне і болісне захворювання, і воно вимагає досить серйозного лікування. Якщо ж цю хворобу не запустити, то від неї можна позбутися за допомогою ефективних засобів.

Під час ангіни у людини спостерігається запалення мигдалин, підвищення температури тіла, частий головний біль, слабкість, озноб та больові відчуття при ковтанні.

Читайте також: Чому виникає біль у грудях: ймовірні причини

Варто розуміти, що при лікуванні ангіни необхідно забезпечити хворому постільний режим та максимально обмежити фізичні навантаження. Потрібно пити багато води, тому що через високу температуру вона швидко випаровується з організму.

Мед при лікуванні ангіни

Цей продукт чудово допомагає при простудних захворюваннях. Для лікування ангіни необхідно приготувати простий розчин з меду і води, ним варто полоскати горло близько 10 разів на день.

Також можна випити мед з молоком. Для цього необхідно розчинити невелику кількість меду у склянці теплого молока і додати трошки вершкового масла.

Ще одна суміш може допомогти при лікуванні ангіни. У маленькій ложці соку алое розчиніть 5 грамів меду. Вживайте цю суміш тричі на день за 25 хвилин до прийому їжі.

Лікування ангіни буряком

Буряк при правильному використанні стане чудовим помічником з ангіною. Видавіть сік зі свіжого буряка, 200 мілілітрів перелийте в іншу місткість. Додайте 20 мілілітрів столового оцту, попередньо розбавивши з водою у пропорції 1:1. Цим засобом полоскайте горло, але попередньо його варто розігріти.

Ще один засіб може допомогти при ангіні. Відваріть два невеликі буряки, до цього бульйону додайте мед та лимонний сік. Полощіть ним горло кожні три години.

Часник при ангіні

Часник відомий своїми антибактеріальними властивостями. Для приготування настою візьміть кілька зубчиків часнику та залийте натуральним свіжим молоком. Залиште цей напій на кілька годин. Щоб позбутися ангіни, необхідно пити по дві склянки на день цього напою.

Читайте також: Чим корисний для здоров’я часник: несподівані факти

Можна також взяти зубчик часнику і помістити в рок. Попередньо надкусивши. Після цього його необхідно смоктати як цукерку впродовж 20 хвилин.

Часниковий сік теж допомагає при боротьбі проти ангіни. Вживайте його тричі на день по малій ложечці після їжі.

Цибуля

Відвар з цибулі є досить ефективним засобом при лікуванні ангіни. Візьміть велику цибулю, розріжте її на дві частини і поставте варитися у невеликій кількості води. Через 20 хвилин витягніть цибулю та процідіть відвар. Ним необхідно полоскати горло 8 разів на добу.

З м’якоті, яка залишилася, можна приготувати компрес. Його необхідно тримати кілька годин.

Компреси

Не менш ефективними при ангіні є компреси. Проте не варто їх ставити, якщо у людини підвищена температура тіла.

Для приготування компресу, необхідно взяти кілька картоплин, їх помити та поставити у каструлю на вогонь. Після того, як вона звариться, необхідно зробити пюре разом зі шкіркою, до цього додати кілька крапель йоду та рослинну олію. Як тільки маса трохи охолоне, нанесіть її на марлю та прикладіть до грудей чи горла.

Можна приготувати один рецепт компресу з картоплі, який не потрібно варити. Візьміть два картоплини, їх подрібніть та додайте велику ложку оцту. Отриману масу перекладіть у тканинний мішечок та прикладайте до горла.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Народна медицина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як збагачуються лікарські родини на закупівлі життєво необхідних ліків для смертельно хворих
сьогодні, 18:00 Як збагачуються лікарські родини на закупівлі життєво необхідних ліків для смертельно хворих
Олександра Устінова 119
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
сьогодні, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1357
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сьогодні, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 238
Польські реалії для українських студентів
сьогодні, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 2246
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 1303
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук