Англія – Хорватія: основний захисник "картатих" може пропустити матч

Правий захисник збірної Хорватії Шіме Врсалько не допоможе команді в півфіналі чемпіонату світу проти Англії.

За інформацією Marca, 26-річний футболіст отримав пошкодження лівого коліна, через яке точно не зможе взяти участь в півфінальному матчі ЧС-2018 з Англією. Про точні терміни відновлення Врсалько стане відомо найближчим часом.

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Врсалько є основним гравцем "картатих" на ЧС, на його рахунку 4 матчі в стартовому складі. Ймовірніше за все, його замінить ветеран Ведран Чорлука або справа зіграє Домагой Віда.

Півфінал ЧС Англія - Хорватія відбудеться 11 липня в Москві. Другого фіналіста 10 липня визначать Франція та Бельгія.