Англія – Бельгія: відео голу та моментів матчу

Англія та Бельгія на Чемпіонаті світу вийшли на гру у доволі експериментальних складах, якщо не назвати їх резервними. І відкрити рахунок їм вдалося вже у другому таймі.

Янузай отримав пас від Шадлі у штрафному майданчику суперника (Батшуаї повів за собою захисника, і півзахисник був без опіки в цей момент). Роуз вернувся, щоб накрити прохід чи удар бельгійця, однак Янузай "хитнув" його, після чого обвідним ударом пробив по воротах Пікфорда у верхній дальній кут воріт. Голкіпер дещо запізнився зі стрибком.

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Гол Бельгії у ворота Англії