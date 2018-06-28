23:17
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, сьогодні
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Англія – Бельгія: відео голу та моментів матчу

327 Читать новость на русском
Англія – Бельгія відео голів матчу
Англія – Бельгія відео голів матчу

Англія та Бельгія на Чемпіонаті світу вийшли на гру у доволі експериментальних складах, якщо не назвати їх резервними. І відкрити рахунок їм вдалося вже у другому таймі.

Янузай отримав пас від Шадлі у штрафному майданчику суперника (Батшуаї повів за собою захисника, і півзахисник був без опіки в цей момент). Роуз вернувся, щоб накрити прохід чи удар бельгійця, однак Янузай "хитнув" його, після чого обвідним ударом пробив по воротах Пікфорда у верхній дальній кут воріт. Голкіпер дещо запізнився зі стрибком.

Читайте також: Виліт збірної Німеччини з Чемпіонату світу висміяли в карикатурах

Гол Бельгії у ворота Англії

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 28 червня: Втрати України на Донбасі, розпуск парламенту та "Північний потік-2"
сьогодні, 22:01 Головні новини 28 червня: Втрати України на Донбасі, розпуск парламенту та "Північний потік-2"
3777
Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
сьогодні, 22:00 Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
Андрій Воропаєв 1695
Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
сьогодні, 21:00 Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
Віталій Дейнега 719
Страшний ренесанс хімічної зброї
сьогодні, 20:15 Страшний ренесанс хімічної зброї
Борис Немировський 832
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
сьогодні, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 4847
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук