У неділю, 18 листопада, збірна Англії зіграє матч Ліги націй проти збірної Хорватії. Переможець цього матчу виграє Групу 4 Ліги А. У випадку нічиї переможцем стане збірна Іспанії.

Зважаючи на те, що матч буде зіграно у вихідний, початок зустрічі між збірними Англії та Хорваті доволі ранній – о 16:00. В Україні цей матч покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 15:50.

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Дивитися онлайн матч Англія – Хорватія можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Відео голів та огляд матчу Англія – Хорватія – на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч між збірними Англії та Хорватії відбудеться у неділю, 18 листопада. Початок зустрічі о 16:00.

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