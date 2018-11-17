У неділю, 18 листопада, збірна Англії на власному полі прийматиме збірну Хорватії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Обидві команди мають шанс на перше місце в трійці, для цього потрібно лише перемогти. Англія і Хорватія підходять до цього матчу у бойовому стані. В останньому турі обидві команди можуть вплинути на вихід в подальший етап Ліги націй.

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Тож у цьому матчі усі букмекери віддають явну перевагу саме англійській збірній. У William Hill їх перемогу оцінили коефіцієнтом 1,80. На збірну Хорватії приймають з коефіцієнтом 4,20. На те, що матч закінчиться у нічию – 3,75.

Експерти з PariMatch на перемогу Англії виставили найбільший коефіцієнт 1,86. На те, що переможе збірна Хорватії коефіцієнт теж 4,20. Коефіцієнт 3,80 на те, що матч закінчиться у нічию.

Коефіцієнт на перемогу збірної Хорватії у "Фаворит спорт" – 4,25. У той час як на перемогу господарів поля – 1,84. Нічия у матчі – 3,85.

Marathon bet на перемогу збірної Англії приймає з коефіцієнтом 1,83. На їх суперників – 4,10. На нічию – 3,85.

Нагадаємо, матч Англія – Хорватія відбудеться у неділю, 18 листопада. Початок матчу о 16:00.

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