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      Англія у неймовірному матчі здобула перемогу над Хорватією у Лізі націй: відео

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      Англія – Хорватія відео голів матчу Ліги націй
      Англія – Хорватія відео голів матчу Ліги націй / twitter England

      Топ-матчем Ліги націй у неділі, 18 листопада, став матч між збірними Англії та Хорватії. Переможець протистояння вигравав групу, переможений – вилітав у нижчий дивізіон. У випадку нічиї на "Вемблі" святкувала б Іспанія, яка б ставала переможцем групи.

      Англія – Хорватія 2:1
      Голи: Лінгард, 78, Кейн, 85 – Крамарич, 57

      Англія за перший матч могла забивати як мінімум тричі. Нагоди раз за разом марнували Стерлінг та Кейн. Особливо небезпечним був момент, коли за одну атаку пробивали обоє. Спочатку Стерлінг уник офсайду (загалом він неодноразово втікав від захисту хорватів), та на перехоплення вийшов Калініч та головою зіграв за межами штрафного майданчика. М’яч підхопив Кейн та пробивав з-за меж штрафного – врятував Єдвай, головою винісши м’яч з лінії воріт. Ще одне добивання від Кейна – цього разу врятував голкіпер.

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      Тим дивніше виглядає гол на початку другого тайму, який забила збірна Хорватії. Крамаріч отримав пас у штрафному майданчику, зібрав навколо себе чимало суперників (в момент удару у штрафному майданчику перебувало семеро гравців збірної Англії), і коли б здавалося, що момент втрачено – пробив та забив. Правда, допоміг відзначитися Даєр – м’яч зрикошетив від нього і влетів над голкіпером у ворота.

      Та перемогу святкувала збірна Англії. Лінгард, який вийшов на заміну на 73-ій хвилині, вже за п’ять хвилин зрівняв рахунок. Після вкидання аут м’яч відлетів до Кейна – капітан англійців вже у падінні намагався дотягнутися до м’яча, але зумів лише проштовхнути його повз голкіпера. Та якраз туди, де перебував Лінгард, який і з десятка сантиметрів переправив м’яч у ворота.

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      Та все ж Кейн забив гол у цьому матчі. Після подачі зі штрафного йому скинули м’яч головою, і він знову у падінні зумів пробити точно у кут воріт.

      Англія перемагає у цьому матчі та у групі зокрема. Хорватія ж після поразки вилітає у нижчий дивізіон.

      Відеоогляд матчу Англія – Хорватія

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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