Англія – Панама: анонс на матч Чемпіонату світу 2018

Збірній Англії у другому турі Чемпіонату світу випало грати з одним з відвертих аутсайдерів – збірною Панами.

Збірна Англії на Чемпіонаті світу опинилася перед доволі однозначним вибором – їм треба перемагати збірну Панами. І бажано з чим більшим рахунком. Після бомбардирської феєрії, яку влаштувала збірна Бельгії за два перші матчі, саме різниця забитих-пропущених голів може стати в подальшому вирішальним чинником при розподіленні місць у турнірній таблиці.

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Панама – доволі зручний суперник для того, щоб "три леви" здобули свою другу поспіль перемогу у двох перших матчах на Чемпіонатах світу. Востаннє таке було ще у 2006 році.

В те, що у збірної Англії не буде проблем, переконані і букмекери.

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Для збірної Панами, в якої це дебют на Чемпіонаті світу, матч проти збірної Англії – це хороша можливість "показати" своїх гравців. У матчі проти бельгійців це не надто вдалося – команда "посипалася" у другому таймі. Однак налаштуватися на те, щоб дати бій англійцям, команда може. Все покаже гра.