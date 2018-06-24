Англія розгромила Панаму на вийшла в плей-оф Чемпіонату світу 2018

Збірні Англії та Панами на Чемпіонаті світу повторили результативне досягнення, яке напередодні встановили збірні Бельгії та Тунісу – забили одразу сім голів в одному матчі.

Забивати голи англійці розпочали з перших хвилин. Однак якщо бельгійці перший гол забили з пенальті, то англійці – після подачі з кутового. Головою точно по воротах пробив Стоунз. Захисника залишили без нагляду, коли він замикав подачу. Згодом захисник оформить дубль у цьому матчі.

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Хет-триком у грі відзначиться капітан "трьох левів" Кейн. Правда два голи він заб'є з пенальті, а третій – рикошет від його п'яти. Це дозволить йому очолити гонку бомбардирів після другого туру – тепер в нього п'ять точних ударів за два матчі. У португальця Роналду – лише чотири.

Між цими голами ще був неймовірний за майстерністю удар Лінгарда. Гол може претендувати на звання найкращого на Мундіалі.

На це все Панама відповіла своїм одним точним ударом. Було це вже у другому таймі, коли на табло було 6:0. Після навісу зі штрафного відзначився Балой. Гравцю вдалося в падінні в дотик дотягнутися до м'яча і переправити його у ворота Пікфорда. Це став перший гол збірної Панами на Чемпіонатх світу.

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Збірна Англії перемагає та разом зі збірної Бельгії очолює групу G. В очному матчі 28 червня ці команди і визначать, хто вийде з групи з першого місця. Збірні Тунісу та Панами вилітають з Чемпіонату світу.

Англія – Панама 6:1

Голи: Стоунз, 8, 40, Кейн, 22 (пен), 45+1 (пен), 62, Лінгард, 36 – Балой, 78