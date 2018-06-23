Англія – Панама: Букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

Англія другий матч на Чемпіонаті світу проведе проти збірної Панами. "Три леви", на думку букмекерів, не повинні мати проблем у матчі проти суперників.

Англійці є явними фаворитами матчу. У Willaim Hill на їх перемогу поставили доволі малий коефіцієнт – 1,22. Перемога Панами має дванадцять разів більше – аж 15,00. Щодо нічиєї, то її оцінили в 5,50.

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Гол Гаррі Кейна, який у минулому матчі забив два голи, ставши першим англійцем, якому це вдалося на Чемпіонатах світу за останні 32 роки, виставлений з коефіцієнтом 1,57.

У PariMatch значно більший коефіцієнт на перемогу збірної Панами – аж 18,00. Перемога англійців оцінена в 1,23. 6,00 – нічия у цьому матчі.

"Тотал більше 1,5" на Англію – 1,47.

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"Фаворит" на перемогу збірної Англії приймає з коефіцієнтом 1,25. Нічия – 6,00. Перемога Панами – 15,75.