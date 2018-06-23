17:11
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
14°C 10°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Англія – Панама: Букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

35 Читать новость на русском
Англія – Панама прогноз на матч Чемпіонату світу 2018
Англія – Панама прогноз на матч Чемпіонату світу 2018

Англія другий матч на Чемпіонаті світу проведе проти збірної Панами. "Три леви", на думку букмекерів, не повинні мати проблем у матчі проти суперників.

Англійці є явними фаворитами матчу. У Willaim Hill на їх перемогу поставили доволі малий коефіцієнт – 1,22. Перемога Панами має дванадцять разів більше – аж 15,00. Щодо нічиєї, то її оцінили в 5,50.

Читайте також: Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Гол Гаррі Кейна, який у минулому матчі забив два голи, ставши першим англійцем, якому це вдалося на Чемпіонатах світу за останні 32 роки, виставлений з коефіцієнтом 1,57.

У PariMatch значно більший коефіцієнт на перемогу збірної Панами – аж 18,00. Перемога англійців оцінена в 1,23. 6,00 – нічия у цьому матчі.

"Тотал більше 1,5" на Англію – 1,47.

Читайте також: Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу

"Фаворит" на перемогу збірної Англії приймає з коефіцієнтом 1,25. Нічия – 6,00. Перемога Панами – 15,75.

Теги: Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук