Англія – Панама: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірні Англії та Панами голи на Чемпіонаті світу почали забивати з початку матчу. Краще це виходило в англійців, а перший гол був забитий на 8 хвилині матчу.

Автором голу став Джонс Стоунз. Після подачі з кутового захисника залишили без нагляду у центрі штрафного майданчика, і англієць головою переправив м'яч у ворота.

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Гол Стоунза у ворота Панами

Подвоїла рахунок збірна Англії з пенальті. У штрафному суддя зафіксував порушення проти Джессі Лінгарда і призначив пенальті. З 11-метрової позначки потужно у верхній кут пробив Гаррі Кейн. Це його третій гол на Чемпіонаті світу.

Гол Кейна з пенальті

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Третій гол ще у першому таймі на рахунку Лінгарда. Він наважився на потужний удар з-за меж штрафного майданчика, коли обігрався "в стіночку" з Янгом. М'яч полетів у дальній кут під саму перекладину.

Гол Лінгарда у ворота Панами

Дубль у матчі оформив захисник Стоунз. Англійці розіграли "домашню заготовку" при розіграші зі штрафного. Послідував навіс на Дальню штангу, звідки м'яч головою скинули вздовж лінії воріт. Головою пробивав Стерлінг, але воротар зумів зреагувати. Однак м'яч в сітку головою одразу добив Стоунз.

Другий гол Стоунза у ворота Панами

Ще у першому таймі у ворота збірної Панами був призначений другий пенальті у матчі. Його пішов виконувати Кейн. Капітан "трьох левів" пробив так же, як і перший раз – у верхній лівий від себе кут воріт. Воротар стрибнув у протилежному напрямку. Команди пішли на перерву за рахунку 5:0

Дубль Кейна у ворота Панами

OMFG OMFG OMFG 5 goals in 45 minutes

Another perfect penalty by Harry Kane

Get in there lads

It’s coming home lads #ENGPAN pic.twitter.com/4Rd9D0jIC9 — Josephine (@Josephi50526964) 24 червня 2018 р.

Шостий гол у матчі, який забили у ворота збірної Панами, влетів від п'яти Кейна. Пробивав у цьому моменті Лофтус-Чік. Але невеликий рикошет від форварда змінив траєкторію польоту м'яча. Гол зарахували на Кейна, якого одразу ж замінили. Як і Лінгарда. Щодо Кейна, то він став другим футболістом на цьому Чемпіонаті світу, який зробив хет-трик. Перший – португалець Роналду у матчі зі збірної Іспанії. Однак англієць з п'ятьма голами очолив гонку бомбардирів.

Третій гол Кейна у ворота Панами