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Англія перемогла Швецію та вийшла у півфінал Чемпіонату світу

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Англія – Швеція результат матчу ЧС-2018
Англія – Швеція результат матчу ЧС-2018

Збірні Англії та Швеції на Чемпіонаті світу зустрілися на стадії чвертьфіналу. Перемогу у матчі і вихід у наступне коло вдалося здобути англійцям.

Збірна Англії 28 років не проходила у півфінали Чемпіонату світу. За цей час команда навіть зуміла двічі пересіктися зі збірною Швеції на Мундіалях. В обох випадках матчі закінчувалися у нічию – 1:1 у 2002 році та 2:2 у 2006 році. У 2018 році англійці перемогли.

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Англійці обрали собі "простіший" шлях до фіналу. Після того, як вони програли бельгійцям у групі й зайняли друге місце, у плей-оф найсерйознішим суперником у них виходили лише колумбійці в 1/8 фіналу, і іспанці вже у півфіналі. Однак "фурія роха" покинула турнір у першому раунді плей-оф. Натомість матч з колумбійцями виявився не таким і простим – справа дійшла до серії пенальті, де в англійців була своя невдала серія – останні шість з семи серій пенальті збірна програвала. Та цього разу неприємна для "трьох левів" традиція пала.

Шведи на цьому чемпіонаті показали доволі змістовну гру у захисті. За чотири матчі до гри з Англією Оллсен пропустив лише в одному матчі – проти збірної Німеччини. Навіть швейцарці, які забивали бразильцям, сербам та костариканцям, нічого не зуміли протиставити надійній грі в обороні скандинавів. Особливо на "другому поверсі". Та в матчі проти англійців обидва голи було забито саме з повітря.

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Англійці у цьому матчі одразу взяли м'яч під свій контроль. Однак захист шведів "виключив" Гаррі Кейна з гри, і той, фактично, був без моментів. Тож вся небезпека англійців йшла з флангів. Найбільше нагод у цьому матчі змарнував Рахім Стерлінг. Якби гравець більш вправніше поводився з м'ячем, рахунок був би розгромним.

Перший гол у ворота шведів було забито після подачі з кутового. Відзначився захисник Гаррі Магвайр. Після подачі від Ешлі Янга, англієць виграв верхову боротьбу та пробив точно у нижній кут воріт. 

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Шведи теж мали чимало нагод у цьому матчі. Але доволі надійно в рамках воріт діяв Джордан Пікфорд. Воротар, який не входить в топ-5 воротарів Мундіалю, зумів "протягнути" свою збірну вже до півфіналу.

Другий гол шведи ж пропустили у другому таймі. Під час однієї з затяжних атак Деле Аллі зумів уникнути офсайду та пробити головою після навісу Джессі Лінгарда. 

Цього англійцям вистарчило, щоб вийти в півфінал. Востаннє вони там були у 1990 році. Тоді вони програли по пенальті збірній ФРН (з цього і почалася невдала серія в англійців). Цього разу їх суперником буде переможець пари Хорватія – Росія.

Швеція – Англія 0:2

Голи: Магвайр, 30, Деле, 59

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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