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Англія – Швеція: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018

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Англія – Швеція відео голів матчу ЧС-2018
Англія – Швеція відео голів матчу ЧС-2018

Збірні Англії та Швеції голи на Чемпіонаті світу почали забивати вже у першому таймі. Першими вдалося відзначитися англійцям.

До цього матчу воротар шведів Ольсен пропустив лише в одному матчі з чотирьох – від збірної Німеччини у другому турі. Особливо дошкульним виявився другий гол німців на останній хвилині матчу.

Читайте також: Німеччина – Швеція: відео голів та моментів матчу

 Однак у матчі проти збірної Англії Ольсен пропустив вже на 30 хвилині. Хоча його помилки тут немає. Після подачі з кутового Магвайр виграв боротьбу у повітрі у Форсберга та головою пробив по м'ячу, який влетів  у нижній кут воріт.

Гол збірної Англії у ворота Швеції

Другий гол у матчі на рахунку Деле Аллі. Це його перший гол на цьому Чемпіонаті світу. Він замкнув навіс головою від Джессі Лінгарда, уникнувши офсайду.

Другий гол у ворота збірної Швеції

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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