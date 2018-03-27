Англійська футбольна збірна не бойкотуватиме ЧС-2018 у Росії, – Борис Джонсон

Футбольна команда Англії не бойкотуватиме чемпіонат світу з футболу 2018 року, явий відбуватиметься у Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Інтерфакс.

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"Планів бойкоту чемпіонату світу (з футболу 2018 року) англійська команда не має", – заявив він.

Він наголосив, що рішення стосовно збірної ухвалює не британський уряд.

Футбольна асоціація – це не уряд, і ми не маємо наміру карати англійських уболівальників,

– додав Джонсон.

І додав, що фанати мають бути в курсі можливої політичної напруженості між Великою Британією і Росією і бути пильними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри та високопоставлені представники Великої Британії, а також члени британської королівської родини не поїдуть до Росії на чемпіонат світу з футболу через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.