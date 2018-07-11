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Англійські фанати не змогли приховати своє розчарування після програшу збірної: яскраві фото

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Англійські фанати не змогли приховати своє розчарування після програшу збірної
Англійські фанати не змогли приховати своє розчарування після програшу збірної / Getty Images

Англійські фанати дуже розчарувалися після гри збірної Англії та Хорватії. Дехто сидів мовчки, а дехто плакав, хоча початок матчу був веселий, адже їхня збірна забила перший гол.

Про це йдеться у Daily mail.

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Паби, бари та барбекю по всій Англії – країна вибухнула з радістю після того, як Англія забила гол у перші п'ять хвилин у поєдинку з Хорватією. Але ця радість тривала недовго.

Англійські фанати не змогли приховати своє розчарування після програшу
Англійські фанати не змогли приховати своє розчарування після програшу

З потрясіннням вболівальники відреагували і в Манчестері, коли Англія пропустила гол у свої ворота від Хорватії у другій половині півфінального зіткнення в Росії.

Шоковані вболівальники Англії після першого голу у ворота їх збірної
Шоковані вболівальники Англії після першого голу у ворота їх збірної

Пізніше фанати з тривогою знову спостерігали, як хорватська команда забила другий гол завдяки Маріо Манджукіку. Сльози замінили радість.

Деякі англійські фани плакали від розчарування
Деякі англійські фани плакали від розчарування

А наприкінці матчу вулиці Англії були наповнені розгубленими вболівальниками після рахунку 2:1.

Фани Англії спостерігають за грою між Англією та Хорватією, коли рахунок був 1:1
Фани Англії спостерігають за грою між Англією та Хорватією, коли рахунок був 1:1

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Хорватія
Джерело: 24 Канал
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