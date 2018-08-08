16:22
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Англійський "Челсі" купив воротаря за рекордну суму

235 Читать новость на русском
Кепа Аррісабалага
Кепа Аррісабалага

Воротаря іспанського "Атлетіка" Кепа Аррісабалага перейшов у "Челсі". Лондонському клубу довелося заплатити за гравця 80 мільйонів євро, що стало новим рекордом для трансферу голкіперів.

Інформація про трансфер Кепи Аррісабалаги офіційно підтверджена на сайті "Атлетіка". Однак поки на сайті "Челсі" про це не було повідомлено. При цьому сума трансферу не розголошується, але 80 мільйонів євро – офіційно прописана в контракті сума відступних за гравця.

Читайте також: 18-річний футболіст збірної України перейде в "Динамо" за 7,5 мільйона євро

Варто зазначити, що цим трансфером "Челсі" оновив трансферний рекорд щодо воротарів, який протримався лише місяць. В липні 2018 року англійський "Ліверпуль" заплатив за воротаря "Роми" Аллісона Беккера 62,5 мільйона євро.

Варто зазначити, що підписання нового воротаря свідчить про те, що голкіпер "Челсі" Тібо Куртуа перейде у мадридський "Реал". Скільки "вершкові" заплатять за бельгійця – поки невідомо. При цьому він буде прямим конкурентом українця Андрія Луніна, якого влітку придбав "Реал" у луганської "Зорі".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС до 2020 року
сьогодні, 13:55 Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС до 2020 року
Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна
сьогодні, 15:27 Наше передбачення збулося, – Саакашвілі про плани Путіна
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Роббен сам вирішить, коли буде готовий грати
 20 червня 2010 , 17:16
Лукаш Росол капітулював перед Бйорном Фау у Mercedes Cup
 12 липня 2012 , 10:27
Перемоги "Мілана" і "Фіорентини", "Дженоа" - третя. 13 тур Серії А. ВІДЕО
 30 листопада 2014 , 18:20
"Зоря" - "Динамо". 6 тур УПЛ. Анонс
 30 серпня 2015 , 09:14
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук