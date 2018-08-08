Англійський "Челсі" купив воротаря за рекордну суму

Воротаря іспанського "Атлетіка" Кепа Аррісабалага перейшов у "Челсі". Лондонському клубу довелося заплатити за гравця 80 мільйонів євро, що стало новим рекордом для трансферу голкіперів.

Інформація про трансфер Кепи Аррісабалаги офіційно підтверджена на сайті "Атлетіка". Однак поки на сайті "Челсі" про це не було повідомлено. При цьому сума трансферу не розголошується, але 80 мільйонів євро – офіційно прописана в контракті сума відступних за гравця.

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Варто зазначити, що цим трансфером "Челсі" оновив трансферний рекорд щодо воротарів, який протримався лише місяць. В липні 2018 року англійський "Ліверпуль" заплатив за воротаря "Роми" Аллісона Беккера 62,5 мільйона євро.

Варто зазначити, що підписання нового воротаря свідчить про те, що голкіпер "Челсі" Тібо Куртуа перейде у мадридський "Реал". Скільки "вершкові" заплатять за бельгійця – поки невідомо. При цьому він буде прямим конкурентом українця Андрія Луніна, якого влітку придбав "Реал" у луганської "Зорі".

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