Англійський клуб не зумів домовитися про трансфер гравця збірної України за 16 мільйонів фунтів

Гравець збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відмовився переходити у "Вулвергемптон".

За даними Sky Sports, команди домовилися про трансфер гравця за 16 мільйонів фунтів. Однак сам Зінченко відмовився переходити до "вовків".

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Варто зазначити, що Зінченко не є гравцем основи "Манчестер сіті". Минулого сезону він провів за команду Пепа Гвардіоли лише 14 матчів – 8 в АПЛ, 4 – у Кубку ліги, 1 – у кубку Англії та 1 – у Лізі Чемпіонів.

До слова, свого часу за "Вулвергемптон", який цього сезону вернувся до АПЛ, свого часу виступав ще один українець Олег Лужний.

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