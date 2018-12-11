Англійський клуб жорстко покарав фанатів, які вигукували расистські образи на адресу гравця

Лондонський "Челсі" відсторонив чотирьох уболівальників від відвідування матчів на "Стемфорд Брідж" через расистський скандал у грі з "Манчестер Сіті".

Як повідомляє Sky Sports, після інциденту з гравцем "Манчестер Сіті" Рахімом Стерлінгом, який піддався образам фанатів лондонців, забираючи м'яч біля лицьової лінії, "Челсі" відсторонив чотирьох уболівальників від відвідування матчів на власному стадіоні.

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Вболівальник "пенсіонерів", якого звинуватили в расистських висловлюваннях, заперечує, що його слова мали расовий підтекст. Проте, 60-річний Колін Вінг згоден, що ображав Стерлінга під час перебування на стадіоні, за що просить вибачення.

"Мені соромно за свою поведінку. Я хочу попросити вибачення перед Рахімом і сподіваюся, що він вчинить розумніше за мене і прийме мої вибачення", – заявив фанат у коментарі Daily Mail.

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"Я ходжу на стадіон "Челсі" 50 років і часто потрапляю в кадр телекамер через місце, на якому регулярно перебуваю. Якби я і раніше поводився так само, це, напевно, спливло б", – додав чоловік.

Головний тренер "Сіті" Пеп Гвардіола заявив, що расизм глибоко вкорінена проблема в суспільстві. Також наставник підтримав Стерлінга, який порушив тему расизму.

Нагадаємо, що в 16 турі чемпіонату Англії між "Челсі" та "Манчестер Сіті" вболівальники лондонського клубу зробили расистські висловлювання на адресу гравця гостей Рахіма Стерлінга. Через це англійська поліція розшукувала вболівальників лондонського клубу.