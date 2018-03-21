Англомовне видання Kyiv Post змінило власника – новим став сирійський мільйонер

Британсько-український бізнесмен пакистанського походження Мохаммад Захур продав англомовну українську газету Kyiv Post сирійському мільйонеру з Одеси Аднану Ківану.

Про це повідомила редакторка видання Ольга Руденко.

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Сьогодні ми дізналися, що Мохаммад Захур продав Kyiv Post одеському бізнесменові Аднану кивання,

– написала вона в середу ввечері на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, Захур вже давно шукав покупця на Kyiv Post і продав його не менш як за 3,5 мільйони доларів. Бізнесменові надходили пропозиції від причетних до політики осіб, проте він заявляв, що не хоче віддавати видання "кому-небудь, хто зробить із неї політичний інструмент або знищить".

"Він відхиляв пропозиції про покупку за часів Януковича. Захур каже, що покупець збирається зберегти редакційну незалежність і буде звертатися з газетою, як з бізнесом", – написала Руденко.

Новий власник вже має телеканал в Одесі. Є інформація, що восени 2017-го СБУ проводила обшуки в компанії Ківана у справі про фінансування терористичних "ЛНР/ДНР".

Того ж року за запитами декількох депутатів почалося розслідування того, як його компанії виділялася земля в Одесі. На якому етапі зараз це розслідування, ми ще не знаємо,

– додала редакторка.

Що таке Kyiv Post? Kyiv Post – перша англомовна газета в Україні, заснована у 1995 році. З 2009-го власником газети був громадянин Великої Британії, власник групи компаній ISTIL Мохаммад Захур. Газета позиціонує себе як незалежне видання.