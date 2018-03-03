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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Angry Birds існують: фотограф з Фінляндії робить дивовижні фото птахів

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Angry Birds у Фінляндії
Angry Birds у Фінляндії / www.boredpanda.com

Фінський фотограф Оссі Саарінен, який вже давно знімає природу та різних тварин, зробив неймовірну серію світлин птахів, які дуже нагадують персонажів мультфільму "Angry Birds".

Про це пишуть на Bored Panda.

Фотограф Оссі може годинами проводити час в лісі, тому що дуже захоплюється природою і дикими тваринами. Навіть при температурі -20 йому вдається фіксувати чарівні кадри.

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Митець має надію, що його світлини тварин подарують глядачам щасливі моменти та, можливо, дадуть натхнення зробити щось хороше для природи.

Пропонуємо вам подивитись на декілька фотографій зовсім не "злих", а милих пташечок.

Теги: LifeStyle світ тварин Фінляндія
Джерело: 24 Канал
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