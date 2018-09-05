Ані Лорак без обручки красувалася на російському фестивалі "Нова хвиля"

У російському Сочі стартував конкурс молодих виконавців "Нова хвиля". На червоній доріжці відкриття "засвітилася" і опальна українська співачка Ані Лорак.

Перший день "Нової хвилі" відбувся концерт-відкриття, участь в якому взяли російські артисти, а також Ані Лорак. Крім того, вона є членом журі конкурсу.

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Співачка виклала в Іnstagram відео, на якому красуються у чорній сукні з пікантним декольте. Також помітно, що Лорак зняла обручку на фоні скандалу із зрадою чоловіка.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 4 Вер 2018 р. о 1:07 PDT

Ані Лорак не з’являється на публіці з обручкою

Ані Лорак у компанії російських зірок

Фото: spletnik.ru

Як раніше повідомлялося, чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з брюнеткою. Згодом ЗМІ дізналися, що чоловік був в компанії Яни Беляєвої. Та дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" дала дивний коментар журналістам, запевнивши, що має тільки дружні стосунки з Муратом.



За словами інсейдерів, після скандальних новин подружжя живе в одному помешканні. Однак Ані Лорак опублікувала фото без обручки.