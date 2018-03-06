Ані Лорак і прес-секретар Путіна сфотографувалась після концерту в Москві: фото

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює у Росії, сфотографувалася разом з прес-секретарем президента Росії Володимира Путіна Дмитром Пєсковим.

Відповідне фото було опубліковане в Instagram.

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Поруч з Лорак та Пєсковим також позують його дружина Тетяна Навка, російський співак Філіп Кіркоров, артистка Поліна Гагаріна та актор В'ячеслав Манучаров.

Зазначимо, фото було зроблене після грандіозного шоу "Діва" української співачки, яке відбулося у суботу, 3 березня в Москві. Тоді привітати Лорак з прем'єрою прийшла ціла ватага російських знаменитостей: Філіп Кіркоров з дітьми, Микола Басков, Діма Білан, Емін, Стас Михайлов, Валерія і Йосип Пригожин, Лариса Доліна, Любов Успенська, Дмитро Пєсков, Тетяна Навка, Тимур Родрігез, Поліна Гагаріна і багато інших.

Допис, поширений rr_photo (@rr_photo) 4 Бер 2018 р. о 8:44 PST

Нагадаємо, у січні Ані Лорак приїжджала до Києва для підготовки до нового шоу "Діва". Проте гостювала в Україні лише три дні, після чого знову вилетіла зі столиці в Росію.