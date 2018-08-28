Ані Лорак після зради чоловіка відпустила дочку до батька: фото

Співачка Ані Лорак, яка часто гастролює у Росії, нещодавно потрапила у гучний скандал: її чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіолу публічно спіймали на зраді в одному зі столичних клубів України. Співачка не коментує сімейні проблеми, однак стало відомо, що вона дозволяє дочці зустрічатися з батьком.