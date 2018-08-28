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Ані Лорак після зради чоловіка відпустила дочку до батька: фото

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Чоловік Ані Лорак з дочкою
Чоловік Ані Лорак з дочкою / Фото з відкритих джерел

Співачка Ані Лорак, яка часто гастролює у Росії, нещодавно потрапила у гучний скандал: її чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіолу публічно спіймали на зраді в одному зі столичних клубів України. Співачка не коментує сімейні проблеми, однак стало відомо, що вона дозволяє дочці зустрічатися з батьком.

Фото з дочкою Начладжіолу опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках чоловік проводить вільний час з семирічною дочкою Софією. 

Дочка Ані Лорак та Мурата Налчаджіолу / Instagram
Мурат Налчаджіолу з дочкою / Instagram

Дочка Ані Лорак та Мурата Налчаджіолу / Instagram
Дочка Ані Лорак та Мурата Налчаджіолу / Instagram

Дочка Ані Лорак та Мурата Налчаджіолу / Instagram
Дочка Ані Лорак та Мурата Налчаджіолу / Instagram

Нагадаємо, що чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Він ніжно погладжував супутницю по стегні та обіймав за талію, що вдалось зафіксувати очевидцям. Згодом ЗМІ довідались, що бізнесмен був в компанії Яни Беляєвої. Дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" зізналась, що має тільки дружні стосунки з Муратом.

Зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Він розповів, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально". Проте після інциденту Ані Лорак опублікувала фото, на якому видно, що вона вже не носить обручку.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Ані Лорак Скандал
Джерело: 24 Канал
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