Ані Лорак після зради чоловіка відпустила дочку до батька: фото
Співачка Ані Лорак, яка часто гастролює у Росії, нещодавно потрапила у гучний скандал: її чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіолу публічно спіймали на зраді в одному зі столичних клубів України. Співачка не коментує сімейні проблеми, однак стало відомо, що вона дозволяє дочці зустрічатися з батьком.
Фото з дочкою Начладжіолу опублікував на своїй сторінці в Instagram.
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На знімках чоловік проводить вільний час з семирічною дочкою Софією.
Мурат Налчаджіолу з дочкою / Instagram
Дочка Ані Лорак та Мурата Налчаджіолу / Instagram
Дочка Ані Лорак та Мурата Налчаджіолу / Instagram
Нагадаємо, що чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Він ніжно погладжував супутницю по стегні та обіймав за талію, що вдалось зафіксувати очевидцям. Згодом ЗМІ довідались, що бізнесмен був в компанії Яни Беляєвої. Дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" зізналась, що має тільки дружні стосунки з Муратом.
Зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Він розповів, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально". Проте після інциденту Ані Лорак опублікувала фото, на якому видно, що вона вже не носить обручку.