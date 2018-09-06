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Ані Лорак платить понад 30 тисяч доларів у рік за навчання дочки у Росії: подробиці

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Ані Лорак з дочкою
Ані Лорак з дочкою / Instagram

Співачка Ані Лорак, яка активно виступає та проживає у Росії, відвела свою дочку у перший клас у престижну приватну гімназію, яка знаходиться в Підмосков'ї.

Ані Лорак обрала для дочки Софії Павлівську гімназію – школа з поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін та іноземних мов. Про це повідомляє видання StarHit.

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Відомо, що вартість року навчання у цьому закладі, згідно з цінами на сайті, складає понад 30 тисяч доларів.

Крім того, у школі додаткові гуртки (спортивна секція, творча та інші) мають сплачуватися окремо.

Зауважимо, що 3 вересня до першого класу Ані Лорак відвела дочку разом з чоловіком Муратом Налчаджіолу, якого напередодні спіймали на зраді у Києві.

Нагадаємо, що чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Він ніжно погладжував супутницю по стегні та обіймав за талію, що вдалось зафіксувати очевидцям. Згодом ЗМІ довідались, що бізнесмен був в компанії Яни Беляєвої. Дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" зізналась, що має тільки дружні стосунки з Муратом.

Зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Він розповів, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально". Проте після інциденту Ані Лорак опублікувала фото, на якому видно, що вона вже не носить обручку.

Теги: Діти і неповнолітні LifeStyle Новини Росії Ані Лорак
Джерело: 24 Канал
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