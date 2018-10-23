Ані Лорак розкритикували за невдалий образ: фото

Українська співачка Ані Лорак, яка активно виступає в Росії, отримала хвилю критики від шанувальників за новий непродуманий образ.

Відповідне фото Лорак виклала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Бачила сон, в якому вона цілує тебе, – Ані Лорак записала емоційну пісню про зраду

Співачка позує біля будівлі компанії Metropolis Studios в облягаючій сукню з принтами у вигляді черепів, а на ногах Ані – босоніжки на високій платформі і дуже масивних підборах.

Ані Лорак дісталося від фанатів

Саме об’ємне та неакуратне взуття викликало шквал критики від коментаторів. Деякі навіть порівняли такі босоніжки з копитами.

Додамо, що серію фото було зроблено ще у серпні, оскільки такі ж знімки Ані Лорак викладала в Instagram і раніше.