Ані Лорак розкритикували за невдалий образ: фото
Українська співачка Ані Лорак, яка активно виступає в Росії, отримала хвилю критики від шанувальників за новий непродуманий образ.
Відповідне фото Лорак виклала на своїй сторінці в Instagram.
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Співачка позує біля будівлі компанії Metropolis Studios в облягаючій сукню з принтами у вигляді черепів, а на ногах Ані – босоніжки на високій платформі і дуже масивних підборах.
Ані Лорак дісталося від фанатів
Саме об’ємне та неакуратне взуття викликало шквал критики від коментаторів. Деякі навіть порівняли такі босоніжки з копитами.
Додамо, що серію фото було зроблено ще у серпні, оскільки такі ж знімки Ані Лорак викладала в Instagram і раніше.
Джерело: 24 Канал
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