Ані Лорак заплакала під час свого виступу: відео

Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала до Росії, переживає не найкращі часи в особистому житті. Артистка заплакала на сцені під час свого виступу.

Як відомо, ЗМІ вибухнули інформацією: чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Чоловік ніжно погладжував супутницю по стегні та обіймав за талію, що вдалось зафіксувати очевидцям. після інциденту Ані Лорак опублікувала фото, на якому видно, що вона вже не носить обручку.

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Тепер мережу сколихнуло відео з концерту артистки в російському місті Геленджик. Під час виконання пісні "Холодно" Ані Лорак проспівала слова, що їй "холодно давно, холодно одній" та "любов давно пішла". Вкінці кадрів з концерту видно, що артистка не стримала своїх сліз.

Ваша любов і є моє життя. Дякую, – підписала ролик Ані Лорак.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 10 Сер 2018 р. о 2:48 PDT

Прихильники зірки одразу ж написали їй слова підтримки. "Просльозилась разом з вами", "Тримайтесь, все буде добре", "Холодно одній, холодно давно – в цих словах все", – написали люди.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, це були не перші походеньки чоловіка Ані Лорак. Джерела StarHit розповіли, що неодноразово бачили Мурата у компанії інших жінок, а також під дією заборонених препаратів. Крім того, знайомі співачки розповіли, що її турецький чоловік почав "гуляти" одразу після одруження, повідомляє видання KP.RU.



Зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Він розповів, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально". Крім того, підтримали бізнесмена і працівники клубу, які знайомі з ним. Сам Мурат запевнив, що не варто оцінювати його слова та вчинки, бо люди не знають і половини всього.