18:48
11 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 12°C
  • неділя
    26°C 16°C
  • понеділок
    27°C 12°C
  • вівторок
    32°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ані Лорак заплакала під час свого виступу: відео

380 Читать новость на русском
Зрада чоловіка Ані Лорак
Зрада чоловіка Ані Лорак / Фото із соцмереж

Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала до Росії, переживає не найкращі часи в особистому житті. Артистка заплакала на сцені під час свого виступу.

Як відомо, ЗМІ вибухнули інформацією: чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Чоловік ніжно погладжував супутницю по стегні та обіймав за талію, що вдалось зафіксувати очевидцям. після інциденту Ані Лорак опублікувала фото, на якому видно, що вона вже не носить обручку. 

Читайте також: Зрада чоловіка Ані Лорак: нові подробиці

Тепер мережу сколихнуло відео з концерту артистки в російському місті Геленджик. Під час виконання пісні "Холодно" Ані Лорак проспівала слова, що їй "холодно давно, холодно одній" та "любов давно пішла". Вкінці кадрів з концерту видно, що артистка не стримала своїх сліз. 

Ваша любов і є моє життя. Дякую, – підписала ролик Ані Лорак. 

 

Прихильники зірки одразу ж написали їй слова підтримки. "Просльозилась разом з вами", "Тримайтесь, все буде добре", "Холодно одній, холодно давно – в цих словах все", – написали люди. 

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, це були не перші походеньки чоловіка Ані Лорак. Джерела StarHit розповіли, що неодноразово бачили Мурата у компанії інших жінок, а також під дією заборонених препаратів. Крім того, знайомі співачки розповіли, що її турецький чоловік почав "гуляти" одразу після одруження, повідомляє видання KP.RU.

Зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Він розповів, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально".  Крім того, підтримали бізнесмена і працівники клубу, які знайомі з ним. Сам Мурат запевнив, що не варто оцінювати його слова та вчинки, бо люди не знають і половини всього. 

Теги: LifeStyle Ані Лорак Музика Скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
сьогодні, 18:05 Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
сьогодні, 16:02 В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
Блог Медіа
Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
сьогодні, 15:00 Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
Роман Маселко
Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
сьогодні, 13:00 Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
Роман Семенуха
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
сьогодні, 12:05 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
Ілля Кенігштейн
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук