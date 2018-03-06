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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аніта Луценко поділилася своїми секретами краси та здоров’я

1419 Читать новость на русском
Аніта Луценко
Аніта Луценко / Фото з Іnstagram

Відома українська фітнес-тренер, телеведуча Аніта Луценко розповіла свої головні 8 правил, як усе встигати та залишитися у формі.

Своїми секретами краси Аніта поділилася з Сosmo.com.

Планування

За словами Луценко, вона ретельно планує робочий графік: з вечора вносить всі зустрічі і завдання на день, зокрема, тренажерний зал, інакше є ризик прогуляти.

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Вміння приймати

Аніта розповіла, що не відмовляється від запропонованої допомоги або, наприклад, подарунків.

В іншому випадку примхливе життя може подумати, що ти в цьому зовсім не потребуєш, і в майбутньому позбавити чогось хорошого, каже фітнес-тренер.

Правильне харчування

Три прийому їжі повинні бути кожного дня. На приготування їжі Аніта намагається витрачати не більше 20 хвилин: на сніданок вона готує сирники або вівсянку, в обід – пасту з томатною заправкою, а на вечерю – запечену рибу з овочами.

Робота в команді

"Я груповий гравець і люблю працювати в партнерстві, оскільки це, свого роду, постійне стимулювання один одного. Програму схуднення WOWBODY ми створили з Юлією Богдан, а моя книга написана спільно з дієтологом Світланою Фус", – ділиться Луценко.

Правильне використання гаджетів

Аби зекономити час Аніта відправляє голосові повідомлення і дуже рідко пише смс.

Догляд за собою

Догляд обличчя Луценко здійснює у три етапи: очищення, тонізація та зволоження. Також вона приділяє особливу увагу ніжній шкірі губ, зокрема, використовує спеціальний скраб.

Підтримання тонусу

Аніта влаштовує різні фотосесії, семінари та заходи, оскільки це мотивує не розслаблятися. Тому бути завжди у формі – невід'ємна частина її активного життя.

Робити те, що подобається

За словами фітнес експерта, вона завжди створює продукти, які тали у нагоді їй самій і допомогли іншим. Наприклад, зараз Луценко готує книгу з рецептами на кожен день.

Аніта Луценко. Фото Сosmo.com

Теги: Новини України LifeStyle Здорове життя Фітнес
Джерело: 24 Канал
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