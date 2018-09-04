Аніта Луценко показала, як відтворити її танго з шоу "Танці з зірками": відео

Фітнес-тренер Аніта Луценко та її партнер Олександр Прохоров танцювали пристрасне аргентинське танго у новому випуску шоу "Танці з зірками".

Запальний номер Аніти та Олександра високо оцінили судді шоу. Зокрема, Катерина Кухар відзначила, що нарешті побачила справжній танець, а не спорт.

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Тому Луценко та Прохоров вирішили показати шанувальникам, які відтворити їх танець. Відповідне відео Аніта опублікувала у своєму Іnstagram.

"Танці з зірками 2018" – танго Аніти Луценко та Олександра Прохорова: