Аніта Луценко показала, як відтворити її танго з шоу "Танці з зірками": відео
Фітнес-тренер Аніта Луценко та її партнер Олександр Прохоров танцювали пристрасне аргентинське танго у новому випуску шоу "Танці з зірками".
Запальний номер Аніти та Олександра високо оцінили судді шоу. Зокрема, Катерина Кухар відзначила, що нарешті побачила справжній танець, а не спорт.
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Тому Луценко та Прохоров вирішили показати шанувальникам, які відтворити їх танець. Відповідне відео Аніта опублікувала у своєму Іnstagram.
"Танці з зірками 2018" – танго Аніти Луценко та Олександра Прохорова:
Джерело: 24 Канал
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