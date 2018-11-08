Аніта Луценко потрапила до рейтингу найстильніших українців за версією журналу ELLE: перелік

7 листопада у Києві пройшла урочиста щорічна церемонія ELLE STYLE AWARDS 2018, на якій 14 представників світу моди і шоу-бізнесу отримали міжнародну премію.

Рейтинг опубліковано на офіційному сайті видання ELLE Ukraine.

Читайте також: Яка знаменита співачка стала "Жінкою року 2018": несподівані дані

Так, популярний український фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко стала переможцем у номінації "Натхнення року".

Повний перелік лауреатів:

Віталій Мельников – переможець в номінації "Фотограф року"

Марина Полканова – переможець в номінації "Модель року"

Світлана Бевза – переможець в номінації "Дизайнер року"

Дафна Майберг – переможець в номінації "Fashion-відео"

Сергій Бабкін – переможець в номінації "Співак року"

ДахаБраха – переможець в номінації "Музичний проект року"

Анастасія Масюткіна – переможець в номінації "Fashion Start-Up"

Braska для НОК – переможець в номінації "Fashion Collaboration"

Тетяна Богдан – переможець в номінації "Героїня світських хронік"

Руслан Багинський – переможець в номінації "Style Influencer"

Леонід Мартинчик – переможець в номінації "Найбільш стильний чоловік країни" за версією читачів ELLE MAN Ukraine

Василь Бондаренко – переможець в номінації "Найбільш стильний чоловік країни" за версією редакції ELLE MAN Ukraine

Роман Кіндрачук – переможець в номінації "Найбільш стильний чоловік країни" за версією редакції ELLE Ukraine