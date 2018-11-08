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      Аніта Луценко потрапила до рейтингу найстильніших українців за версією журналу ELLE: перелік

      477 Читать новость на русском
      Аніта Луценко
      Аніта Луценко / Instagram

      7 листопада у Києві пройшла урочиста щорічна церемонія ELLE STYLE AWARDS 2018, на якій 14 представників світу моди і шоу-бізнесу отримали міжнародну премію.

      Рейтинг опубліковано на офіційному сайті видання ELLE Ukraine.

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      Так, популярний український фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко стала переможцем у номінації "Натхнення року".

      Повний перелік лауреатів:

      Віталій Мельников – переможець в номінації "Фотограф року"

      Марина Полканова – переможець в номінації "Модель року"

      Світлана Бевза – переможець в номінації "Дизайнер року"

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Svitlana Bevza (@bevza_svitlana)

      Дафна Майберг – переможець в номінації "Fashion-відео"

      Сергій Бабкін – переможець в номінації "Співак року"

      ДахаБраха – переможець в номінації "Музичний проект року"

      Анастасія Масюткіна – переможець в номінації "Fashion Start-Up"

      Braska для НОК – переможець в номінації "Fashion Collaboration"

      Тетяна Богдан – переможець в номінації "Героїня світських хронік"

      Руслан Багинський – переможець в номінації "Style Influencer"

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений RUSLAN (@ruslanbaginskiy)

      Леонід Мартинчик – переможець в номінації "Найбільш стильний чоловік країни" за версією читачів ELLE MAN Ukraine

      Василь Бондаренко – переможець в номінації "Найбільш стильний чоловік країни" за версією редакції ELLE MAN Ukraine

      Роман Кіндрачук – переможець в номінації "Найбільш стильний чоловік країни" за версією редакції ELLE Ukraine

      Теги: LifeStyle Мода Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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