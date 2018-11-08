Аніта Луценко потрапила до рейтингу найстильніших українців за версією журналу ELLE: перелік
7 листопада у Києві пройшла урочиста щорічна церемонія ELLE STYLE AWARDS 2018, на якій 14 представників світу моди і шоу-бізнесу отримали міжнародну премію.
Рейтинг опубліковано на офіційному сайті видання ELLE Ukraine.
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Так, популярний український фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко стала переможцем у номінації "Натхнення року".
Повний перелік лауреатів:
Віталій Мельников – переможець в номінації "Фотограф року"
Марина Полканова – переможець в номінації "Модель року"
Світлана Бевза – переможець в номінації "Дизайнер року"
Дафна Майберг – переможець в номінації "Fashion-відео"
Сергій Бабкін – переможець в номінації "Співак року"
ДахаБраха – переможець в номінації "Музичний проект року"
Анастасія Масюткіна – переможець в номінації "Fashion Start-Up"
Braska для НОК – переможець в номінації "Fashion Collaboration"
Тетяна Богдан – переможець в номінації "Героїня світських хронік"
Руслан Багинський – переможець в номінації "Style Influencer"
Леонід Мартинчик – переможець в номінації "Найбільш стильний чоловік країни" за версією читачів ELLE MAN Ukraine
Василь Бондаренко – переможець в номінації "Найбільш стильний чоловік країни" за версією редакції ELLE MAN Ukraine
Роман Кіндрачук – переможець в номінації "Найбільш стильний чоловік країни" за версією редакції ELLE Ukraine