Аніта Луценко розповіла, що саме у неї вкрали

Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко, у якої пограбували квартиру та вкрали машину, розкрила нові подробиці інциденту.

В Instagram Stories Луценко поділилася, що грабіжники, зокрема, винесли з будинку все взуття її чоловіка і всі коштовності.

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За словами Аніти, у неї не залишилося жодного перстня, лише кольє і сережки, які вона брала на відпочинок.

В Аніти Луценко вкрали усі прикраси

Грабіжники навіть забрали відзнаку за участь у проекті "Танці з зірками".

"Не публікуйте знімки з відпочинку. Або публікуйте їх не в той час, коли ви там", – застерегла Аніта.

Нагадаємо, Аніту Луценко пограбували, коли вона з сім'єю відпочивала у Домінікані.