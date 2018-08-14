Аніта Луценко вразила своїм першим фото у паспорті

Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко опублікувала своє архівне фото. Щоправда, на ньому зображений паспорт Аніти.

Луценко опублікувала фото з паспорта на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Аніта позує з короткою стрижкою і чорним кольором волосся.

"Якщо в альбомі мало фоточок, і вони всі страшні – це паспорт", – прокоментувала світлину фітнес-тренер.

Крім того, вона зізналася, що у дитинстві страждала від свого імені і просила перейменувати на "Таню, Валю, Наташу".

Потім попустило, і стала вдячна мамі за такий вибір. До речі, тоді дуже не хотіли записувати таке ім'я, так як воно іноземне, але мама, мабуть, була налаштована серйозно! Мама ж хотіла бальну пару з дітей Антон і Аніта, але на танці мене не взяли. Коли мене зараз називають Анею, мені хочеться туцнути: я відмучила півжиття Аніту, а тут бац, і Аня,

– наголосила Луценко.