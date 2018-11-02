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      Аніту Луценко пограбували: деталі інциденту

      1726 Читать новость на русском
      Аніта Луценко
      Аніта Луценко / Фото з Іnstagram

      Коли фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко відпочивала з сім'єю у Домінікані, пограбували її квартиру і викрали автомобіль, оскільки ключі від нього були вдома.

      Про інцидент Аніта розповіла в Іnstagram. За її словами, вона дізналася про пограбування, коли повернулася з відпустки.

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      "Упс! Повернулися додому, а нас пограбували і викрали машину! Джекпот. Якщо раптом побачите Nissan Juke АА8314PI, пишіть!" – звернулася Луценко до свої підписників.

      Фітнес-тренер також додала, що тому, хто знайде авто, гарантована винагорода.

      Прихильники Аніти написали безліч слів підтримки і співчуття.

      "Співчуваємо", "Аніта, шкода що так трапилось, але головне що ваша сім’я здорова!" – пишуть коментатори.

      Нагадаємо, Аніта Луценко відправилася з сім'єю до Домінікани тиждень тому, про що свідчать її фото у соцмережі. 

       

      Теги: Новини України LifeStyle Пограбування
      Джерело: 24 Канал
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