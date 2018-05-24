Анна Курнікова станцювала з маленькою донькою: кумедне відео

Екс-тенісистка Анна Курнікова – щаслива мама двійнят. Це знаменитість демонструє на своїй сторінці в Instagram. Так, колишня спортсменка потішила прихильників кумедними танцями з донькою.

Як відомо, 16 грудня 2017 року Анна Курнікова народила двійню. Зіркове подружжя назвало сина Ніколасом, а доньку – Люсі. Анна Курнікова та її чоловік – популярний співак Енріке Іглесіас – не приховують свого захвату від батьківства, що неодноразово демонструють на сторінках в соціальній мережі.

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Так, в Instagram з'явились нові кадри із сімейного архіву зірок. В ролику Анна Курнікова з 5-місячною донькою на руках показує запальні танці. Маленька Люсі спершу не реагувала на рухи мами, а потім і собі кумедно підтанцювала.

Малятко, будь ласка, не наслідуй мої танцювальні здібності,

– прокоментувала Анна Курнікова.

Варто зазначити, що упродовж 5 місяців після пологів екс-тенісистка активно займалась спортом, відтак виглядає розкішно. Однак танці Анни Курнікової радше кумедні, аніж професійні. Запальні ж рухи вона виконала під нову пісню Енріке Іглесіаса "Move to Miami".

Допис, поширений Anna Аня (@annakournikova) 23 Тра 2018 р. о 2:49 PDT

Відео, зняте в американському маєтку пари, вподобали понад 700 тисяч користувачів мережі. "Дивовижні", "Танцівниці", "Люсі так мило підтанцьовує під голос свого татка", – прокоментували допис прихильники.