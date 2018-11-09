Анна Музичук наблизилася до 1/4 фіналу на чемпіонаті світу із шахів

У Ханти-Мансійську, де триває чемпіонат світу-2018 з шахів серед жінок, у п'ятницю, 9 листопада, було зіграно перші класичні партії 1/8 фіналу.

Як повідомлялося раніше, до цієї стадії дійшло дві українки – сестри Музичук.

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Анна Музичук продовжила переможну ходу, здолавши білими екс-чемпіонку світу Антоанету Стефанову з Болгарії.

У свою чергу Марія Музичук, граючи чорними проти Мобін Алінасаб з Ірану, знаходилася у відверто програшному становищі, але якимось дивом зуміла відстояти нічию.

Зазначимо, що у суботу, 10 листопада, відбудуться другі партії 1/8 фіналу ЧС з шахів.

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