Анна Музичук зіграла першу чвертьфінальну партію внічию на ЧС , Марія Музичук – програла

На чемпіонаті світу з шахів серед жінок в Ханти-Мансійську (РФ) розпочалися чвертьфіналі поєдинки. Жодна з українок перемогти на старті не змогла.

Українка Марія Музичук, граючи білими, програла Жансає Абдумалік з Казахстану. Анна Музичук, граючи чорними, зіграла внічию з росіянкою Олександрою Костенюк.

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У ще двох чвертьфіналах зрадниця України Катерина Лагно, яка представляє Ерефію, перемогла білими китаянку Лей Тінцзе, а інша представниця Піднебесної Цзюй Веньцзюнь розійшлася миром з Гулрухбегім Тохірджоновою з Узбекистану.

Зазначимо, що другі партії 1/4-ої фіналу зіграють 13-го листопада. Якщо за підсумками двох зустрічей півфіналісток не визначать, то 14 листопада відбудеться тай-брейк.

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