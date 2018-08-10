Анна Рижикова виграла друге срібло для України на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики

Українка Анна Рижикова посіла друге місце в бігу на 400 метрів з бар’єрами на чемпіонаті Європи-2018 у Берліні.

Анна Рижикова кваліфікувалася у фінал з найкращим результатом, показавши паралельно свій найкращий забіг в сезоні.

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І все ж у фіналі Анна Рижикова показала свій кращий час в сезоні (54:51) і фінішувала другою слідом за Леа Шпрунгер зі Швейцарії, яка пробігла за 54:33. Інша українка Вікторія Ткачук посіла у фіналі 7-е місце з часом 56:15.

Нагадаємо, що до цього збірна України виборола вже три медалі на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики. Мар'ян Закальницький та Аліна Цвілій завоювали золото та срібло відповідно в спортивній ходьбі на 50 км, а Сергій Никифоров виборов бронзу зі стрибків у довжину.

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