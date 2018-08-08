Анна Седокова посвітила сексуальною фігурою на відпочинку: фото

Екс-учасниця гурту "Віа ГРА" Анна Седокова відправилася відпочивати у Туреччину і тішить своїх прихильників гарячими знімками.

Нещодавно Анна поділилася в Instagram новим гарячим фото, на якому вона позує в солом'яному капелюсі і рожевому бікіні, демонструючи підкачані сідниці. Фігура співачки, яка є мамою трьох дітей, виглядає чудово.

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Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 6 Сер 2018 р. о 6:25 PDT

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 7 Сер 2018 р. о 9:01 PDT

Ще Седокова виклала відео, на якому продемонструвала пише декольте.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 6 Сер 2018 р. о 12:13 PDT