Анна Седокова посвітила сексуальною фігурою на відпочинку: фото
Екс-учасниця гурту "Віа ГРА" Анна Седокова відправилася відпочивати у Туреччину і тішить своїх прихильників гарячими знімками.
Нещодавно Анна поділилася в Instagram новим гарячим фото, на якому вона позує в солом'яному капелюсі і рожевому бікіні, демонструючи підкачані сідниці. Фігура співачки, яка є мамою трьох дітей, виглядає чудово.
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Ще Седокова виклала відео, на якому продемонструвала пише декольте.
Джерело: 24 Канал
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