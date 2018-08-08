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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Анна Седокова посвітила сексуальною фігурою на відпочинку: фото

662 Читать новость на русском
Анна Седокова
Анна Седокова / Фото з Іnstagram

Екс-учасниця гурту "Віа ГРА" Анна Седокова відправилася відпочивати у Туреччину і тішить своїх прихильників гарячими знімками.

Нещодавно Анна поділилася в Instagram новим гарячим фото, на якому вона позує в солом'яному капелюсі і рожевому бікіні, демонструючи підкачані сідниці. Фігура співачки, яка є мамою трьох дітей, виглядає чудово.

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Ще Седокова виклала відео, на якому продемонструвала пише декольте.

 

Теги: LifeStyle Анна Седокова
Джерело: 24 Канал
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