Анна Седокова поїздила на квадроциклі у сексуальному купальнику: 18+
Співачка Анна Седокова, яка була учасницею гурту "ВІА Гра", показала сексапільні кадри з відпочинку. Зірка осідлала квадроцикл у пляжному вбранні, що виглядало дуже звабливо.
Запальна Анна Седокова провели райський відпочинок на острові Міконос, що у Греції. І хоч зірка вже повернулась до трудових буднів, все ж ділиться гарячими кадрами з курорту.
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Артистка показала, як вона сіла за кермо квадроциклу. Анна Седокова вирішила додати до звичайної поїздки сексуальності, вбравши червоний купальник. Пляжний одяг підкреслив апетитні форми зірки.
В такому гарячому вбранні Анна Седокова нагадувала героїню популярного в 90-их серіалу "Рятувальники Малібу". Співачка їздила грецьким пляжем, не приховуючи своєї звабливості. Ба більше, зірка грайливо вигинала спину, демонструючи стрункість та грацію.
"Спершу бути вільною мені здавалося дивним. Терміново хотілося бути чиєюсь. Потім один хлопець сказав мені, що я навіть не розумію свого щастя, а трохи пізніше, інший вимовив фразу – "немає людини – немає проблем". І тільки зараз, я відчуваю сенс цих слів. Ось якби у мене був хлопець, він би сварив мене за те, що я публікую це відео. А немає хлопця – немає проблем", – пояснила Анна Седокова.
Показала співачка і те, як вона вправно пірнає у море. Кадри вийшли дуже ефектними.