Анна Седокова поїздила на квадроциклі у сексуальному купальнику: 18+

Співачка Анна Седокова, яка була учасницею гурту "ВІА Гра", показала сексапільні кадри з відпочинку. Зірка осідлала квадроцикл у пляжному вбранні, що виглядало дуже звабливо.

Запальна Анна Седокова провели райський відпочинок на острові Міконос, що у Греції. І хоч зірка вже повернулась до трудових буднів, все ж ділиться гарячими кадрами з курорту.

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Артистка показала, як вона сіла за кермо квадроциклу. Анна Седокова вирішила додати до звичайної поїздки сексуальності, вбравши червоний купальник. Пляжний одяг підкреслив апетитні форми зірки.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 23 Сер 2018 р. о 8:28 PDT

В такому гарячому вбранні Анна Седокова нагадувала героїню популярного в 90-их серіалу "Рятувальники Малібу". Співачка їздила грецьким пляжем, не приховуючи своєї звабливості. Ба більше, зірка грайливо вигинала спину, демонструючи стрункість та грацію.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 23 Сер 2018 р. о 5:59 PDT

"Спершу бути вільною мені здавалося дивним. Терміново хотілося бути чиєюсь. Потім один хлопець сказав мені, що я навіть не розумію свого щастя, а трохи пізніше, інший вимовив фразу – "немає людини – немає проблем". І тільки зараз, я відчуваю сенс цих слів. Ось якби у мене був хлопець, він би сварив мене за те, що я публікую це відео. А немає хлопця – немає проблем", – пояснила Анна Седокова.

Показала співачка і те, як вона вправно пірнає у море. Кадри вийшли дуже ефектними.