18:34
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
23°C 16°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Анна Седокова розповіла, чим закінчилася війна за доньку

350 Читать новость на русском
Анна Седокова
Анна Седокова / Фото з Іnstagram

Сімейна драма між екс-учасницею гурту "ВІА Гра" Анною Седоковою та її колишнім чоловіком, бізнесменом Максимом Чернявським, підійшла до кінця. Колишнє подружжя зуміло вирішити питання щодо опіки над спільною донькою Монікою.

Деталі про боротьбу за доньку Анна розповіла в інтерв’ю журналу Hello.ru.

Читайте також: Існує можливість викрадення: відомо подробиці, чому Анні Седоковій не можна бачитися з дочкою

"Цей жах закінчений. Макс ніколи не платитиме мені аліментів. Ми відвоювали те, що всі питання стосовно Моніки ми вирішуємо разом. Вона навчатиметься і житиме в США, і там я можу бачитися з нею 50 відсотків часу без наглядача. Влітку ж вона проводить три тижні з батьком, решту часу зі мною", – повідомила Седокова.

Ще одна умова домовленості – співачка не зможе привозити Моніку до Росії.

Седокова додала, що зможе привезти дитину до Росії, тільки якщо США та Росія домовляться між собою за Гаазькою конвенцією від 1980-го року, яка регулює права батьків, які проживають в різних країнах, з питань дітей. Іншими словами, Чернявський боявся, що Анна може забрати Моніку і не повернути.

Як відомо, екс-чоловік Седокової забрав доньку в США і відправив співачці позов, в якому повідомлялося, що Анна представляє загрозу для дівчинки. Максим був проти зйомок Моніки і наполягав на тому, щоб вона не переривала навчальний процес.

Нагадаємо, Седокова та Чернявський стали батьками 2011 року. Співачка також виховує 13-річну дочку Аліну від першого шлюбу з футболістом Валентином Белькевичем і однорічного сина Гектора. Хто батько хлопчика – Анна не розголошує.

Теги: LifeStyle Новини України Анна Седокова Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Про денонсацию договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?
сьогодні, 17:00 Про денонсацию договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?
Микола Спиридонов
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сьогодні, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
28 серпня, 16:00 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
сьогодні, 13:36 День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
553
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сьогодні, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Зірка Барселони сконфузився на весіллі Мессі – його чекає серйозна розмова з Шакірою?
 5 липня 2017 , 23:19
Ярмоленко прокоментував перемогу над Словаччиною та поділився враженнями від гри Марлоса за збірну України
 10 листопада 2017 , 23:27
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук