Анна Седокова розповіла, чим закінчилася війна за доньку

Сімейна драма між екс-учасницею гурту "ВІА Гра" Анною Седоковою та її колишнім чоловіком, бізнесменом Максимом Чернявським, підійшла до кінця. Колишнє подружжя зуміло вирішити питання щодо опіки над спільною донькою Монікою.

Деталі про боротьбу за доньку Анна розповіла в інтерв’ю журналу Hello.ru.

Читайте також: Існує можливість викрадення: відомо подробиці, чому Анні Седоковій не можна бачитися з дочкою

"Цей жах закінчений. Макс ніколи не платитиме мені аліментів. Ми відвоювали те, що всі питання стосовно Моніки ми вирішуємо разом. Вона навчатиметься і житиме в США, і там я можу бачитися з нею 50 відсотків часу без наглядача. Влітку ж вона проводить три тижні з батьком, решту часу зі мною", – повідомила Седокова.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 14 Тра 2018 р. о 11:27 PDT

Ще одна умова домовленості – співачка не зможе привозити Моніку до Росії.

Седокова додала, що зможе привезти дитину до Росії, тільки якщо США та Росія домовляться між собою за Гаазькою конвенцією від 1980-го року, яка регулює права батьків, які проживають в різних країнах, з питань дітей. Іншими словами, Чернявський боявся, що Анна може забрати Моніку і не повернути.

Як відомо, екс-чоловік Седокової забрав доньку в США і відправив співачці позов, в якому повідомлялося, що Анна представляє загрозу для дівчинки. Максим був проти зйомок Моніки і наполягав на тому, щоб вона не переривала навчальний процес.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 12 Січ 2018 р. о 11:55 PST

Нагадаємо, Седокова та Чернявський стали батьками 2011 року. Співачка також виховує 13-річну дочку Аліну від першого шлюбу з футболістом Валентином Белькевичем і однорічного сина Гектора. Хто батько хлопчика – Анна не розголошує.