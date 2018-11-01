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      Анна Седокова випустила скандальний кліп на пісню "Шантарам", який заборонили на телебаченні 18+

      283 Читать новость на русском
      Анна Седокова
      Анна Седокова / Instagram / @annasedokova

      Співачка Анна Седокова 31 жовтня випустила провокативний відеокліп на пісню "Шантарам", у якому показала сексуальні сцени з чоловіками та їхнє вбивство. Ролик, знятий популярним режисером Аланом Бадоєвим, вже заборонили на телебаченні.

      Новий відеокліп "Шантарам" з’явився на YouTube-каналі співачки і вже набрав близько 300 тисяч переглядів.

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      Дивіться відеокліп Анни Седокової "Шантарам" 18+:

       

      "Усе. В мережі. Тільки там, тому що на телебаченні вже його заборонили. Повна версія доступна тільки у мене на каналі. І я не знаю, чи довго ще буде доступна", – прокоментувала нову відеороботу артистка.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ШАНТАРАМ by @alanbadoev Все. В сети. Только там, потому что на телевидении уже его запретили. Полная версия доступна только у меня на канале, по ссылке в сториз и в профайле. И я не знаю, долго ли ещё будет доступна. Можно просто набирать #ШАНТАРАМ в #youtube . Спасибо, Алан, за возможность быть с тобой другой, но настоящей, ты не осуждаешь. Ты достаёшь то, что сидит так глубоко. Спасибо команде, для меня большая честь создавать вместе Режиссер Алан Бадоев - @аlanbadoev Оператор. Владимир Шкляревский - @nosdp Художник-постановщик Елена Гаджилова - @helengadjilova Стиль Энди Аникеев - @andy_anikeyev MUA Тамрико Левченко @tamriko_makeup Волосы Лера Горностай - @leragornostay Продюсеры Юлия Верткова-Пилунская @juliapilunska, Наталья Клыпа @natashaklipa Второй режиссёр - Яна Мазана @ianamazana Ассистент режиссера Петр Батанов - @peterbatanov @badoevteam_official #BADOEV2018 Я только что прочла в комментариях . Большая драма в маленьком видео...

      Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

       

      У відео Анна Седокова постає в образі спокусниці-вампірки у відвертому латексному боді, яка затягує "в ліжко" різних партнерів. Після сексуального акту вона вбиває чоловіків і розміщує мертві тіла на ліжках та лежаках під клейонкою. Варто зазначити, що у кліпі можна побачити сцени інтимного характеру та жорстокості, однак відеоролик відмічений позначкою "12+", замість "18+" або "21+". 

       

       

      Теги: Музика Еротика Анна Седокова
      Джерело: 24 Канал
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