Анна Седокова випустила скандальний кліп на пісню "Шантарам", який заборонили на телебаченні 18+

Співачка Анна Седокова 31 жовтня випустила провокативний відеокліп на пісню "Шантарам", у якому показала сексуальні сцени з чоловіками та їхнє вбивство. Ролик, знятий популярним режисером Аланом Бадоєвим, вже заборонили на телебаченні.

Новий відеокліп "Шантарам" з’явився на YouTube-каналі співачки і вже набрав близько 300 тисяч переглядів.

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Дивіться відеокліп Анни Седокової "Шантарам" 18+:

"Усе. В мережі. Тільки там, тому що на телебаченні вже його заборонили. Повна версія доступна тільки у мене на каналі. І я не знаю, чи довго ще буде доступна", – прокоментувала нову відеороботу артистка.

У відео Анна Седокова постає в образі спокусниці-вампірки у відвертому латексному боді, яка затягує "в ліжко" різних партнерів. Після сексуального акту вона вбиває чоловіків і розміщує мертві тіла на ліжках та лежаках під клейонкою. Варто зазначити, що у кліпі можна побачити сцени інтимного характеру та жорстокості, однак відеоролик відмічений позначкою "12+", замість "18+" або "21+".