Анна Седокова запускає власну колекцію купальників: фото

Екс-солістка гурту "Віа Гра" Анна Седокова розповіла шанувальникам, що запускає власну лінію купальників.

Седокова опублікувала фото у спідній білизні на своїй сторінці в Instagram, де в коментарях зазначила про запуск нової лінії купальників.

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"Ось ви скажете, що пост про труси. І будете мати рацію! На годиннику 22.05, я ще в офісі і мене вже годин 6 чекає подруга і я три рази перенесла стіл в улюбленому ресторані, де в п'ятницю зробити резерв неможливо, тому що я створювала труси. Пояснюю. Насправді, я готую нові концертні костюми і так вже вийшло, що паралельно створила лінію купальників. Далі, я вже побудувала в голові стратегію і навіть відкрила кілька магазинів. Висновок простий – іноді велика подорож починається з трусів", – розповіла Анна Седокова.

Однак жодних подробиць про колекцію дівчина не розкрила.