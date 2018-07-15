Анна Седокова запускає власну колекцію купальників: фото
Екс-солістка гурту "Віа Гра" Анна Седокова розповіла шанувальникам, що запускає власну лінію купальників.
Седокова опублікувала фото у спідній білизні на своїй сторінці в Instagram, де в коментарях зазначила про запуск нової лінії купальників.
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"Ось ви скажете, що пост про труси. І будете мати рацію! На годиннику 22.05, я ще в офісі і мене вже годин 6 чекає подруга і я три рази перенесла стіл в улюбленому ресторані, де в п'ятницю зробити резерв неможливо, тому що я створювала труси. Пояснюю. Насправді, я готую нові концертні костюми і так вже вийшло, що паралельно створила лінію купальників. Далі, я вже побудувала в голові стратегію і навіть відкрила кілька магазинів. Висновок простий – іноді велика подорож починається з трусів", – розповіла Анна Седокова.
Однак жодних подробиць про колекцію дівчина не розкрила.
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