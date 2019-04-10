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      Євгенія Мазур

      Анна Тарасюк: армія не ділить військовослужбовців на жінок і не жінок

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      Анна Тарасюк
      Анна Тарасюк / Едуард Крижановський

      По закінченню медичного університету за спеціальністю "лікар" Анна опинились перед вибором, яку обрати спеціалізацію. Дізнавшись про існування військової кафедри, вона не довго роздумувала і вирішила стати військовим лікарем.

      Читайте повну історію про лейтенанта медичної служби Анну у спецпроекті 24 каналу: про службу, виїзди на полігон, велику відповідальність та терпеливість строковиків.

      У 2014 році почалось формування Націольної гвардії. Молода і абмітна лікарка Анна Тарасюк не могла стояти осторонь, бо вже тоді мала потяг до військової служби.

      Я подумала – чому б не спробувати? Цікаво стало, як там все влаштовано. Поїхала вступати до Військової медичної академії, яка готує спеціалістів до різних родів військ. Там нам розказували про те, яка специфіка є у яких медичних службах. І от тоді я для себе вирішила, що Національна гвардія – це, мабуть, моє.

      Анна Тарасюк
      Анна Тарасюк / Фото Едуард Крижавський

      Незважаючи на те, що навчання мало тривати два роки, Анна провчилась лише півтора. Причиною дострокового випуску стала збройна агресія на Донбасі.

      На початку служби виїзди на полігон для мене були чимось абсолютно новим: на тебе одягають бронежилет, каску і після інструктажу починаєш на полігоні напрацьовувати свої військові навички. Відчуття, коли береш перший раз у руки автомат – дуже цікаве. Передати неможливо. Згодом до нього звикаєш. Звикаєш, що маєш власну зброю та вмієш нею користуватись, можеш постійно чомусь вчитись. Відчуваєш себе супергероєм. Це – круто! Зброя змінює світосприйняття. Коли береш її до рук – всередині зароджується щось нове, ніби гордість за самого себе. І чим краще здаєш нормативи бойової та спеціальної підготовки – тим впевненішим стаєш.

      Анна Тарасюк
      Анна Тарасюк / Фото Едуард Крижановський

      Кожен день військового лікаря не схожий на попередній. На війні все по-іншому. Щодня Анна приймає військових, переважно строковиків, які звертаються через проблемами із ногами.

      Мої будні фіксуються на тому, що потрібно займатись людьми, піклуватись про здоров'я військовослужбовців. Все починається з того, що ми приходимо і передивляємось-переобстежуємо тих хворих, які є у лазареті. Направляємо на додаткові консультації тих, кому це потрібно, – розповідає лейтенант медичної служби Анна.

      Тут – армія, а вона не ділить військовослужбовців на жінок і не жінок. Тому мене також залучають на служби для медичного забезпечення військовослужбовців, які охороняють громадський порядок.

      Більше історій та подробиць про служби у Національній гвардії України читайте у спецпроекті 24 каналу Національна гвардія: кого і від кого вона захищає

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Війна Нацгвардія
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