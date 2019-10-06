Аномалия роста гривны закончилась: почему началось сезонное падение и что буде дальше

Судя по всему, аномально крепкая гривна закончилась. И теперь мы видим как валютный рынок быстро отыгрывает потери. Межбансковский рынок уже приблизился к 25, черный – вообще вылетел выше 25,5. Почему?

Почему гривна была крепкой

Для начала давайте поймем, почему гривна была крепкой. Даже излишне крепкой, как для сентября месяца.

Попердній прогноз Фурси: Гривна растет, но надолго ли это?

Изначально в этом году Украине благоприятствует мировая конъюнктура.

► Экспорт-импорт. Цены на украинский экспорт были высокие, цены на импорт – снижались. Это уже приятно для национальной валюты.

► Иностранное участия на внутреннем долговом рынке. Плюс, добавился фактор иностранного участия на внутреннем долговом рынке. В этом моменте должна заиграть тревожная музыка и все могут подумать о теории заговора, о пирамидах госдолга и другой чуши, которой любят кормить доверчивых обывателей.

Но никакой пирамиды нет. Потому что, с одной стороны, долговая нагрузка на Украину постоянно снижается. Если 2017 год мы начинали с отношением долга к ВВП на уровне 80%, то сейчас этот показатель составляет 55%. Это значительный прогресс. И рост долговой нагрузки, когда строят пирамиду, обычно выглядит с точностью до наоборот.

С другой стороны, доходности постоянно снижаются. По мере того, как конкуренция иностранцев повышает спрос, а НБУ постепенно снижает ставку, падали и доходности размещения облигаций. Так что пирамиды нет. Но есть возвращение иностранцев на долговой рынок. И с начала года их зашло в страну уже на 4 миллиарда долларов.



Началось сезонное падение гривны после долгого аномального роста

Что помогало гривне осенью

В итоге, гривна вошла в сентябрь в бодром расположении духа и хорошей форме. И мы не увидели начала осенней сезонности. Что помогало гривне осенью? С одной стороны, огромный оптимизм, который разделяли и инвесторы и общество. Потребительские настроения украинских покупателей близки к историческому максимуму, уровень доверия к власти – беспрецедентно высокий. Это не может не сказываться на курсе национальной валюты. Люди верят в чудо и это помогало гривне.

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Инвесторы видят пример Словакии, которая сделала реформы и это привело к укреплению ее валюты почти в 2 раза. В итоге, гривну покупали и покупали. Или, вернее, сказать, не продавали украинские игроки.

И вишенка на торте – последний аукцион по размещению государственных облигаций в сентябре. Там Минфин предложил 5-летние облигации и неожиданно столкнулся с супер спросом. В итоге, иностранцы купили бумаги более чем на 500 миллионов долларов за один аукцион. В страну за неделю зашло более чем 500 миллионов долларов. И даже учитывая активный выкуп НБУ, гривна на этом фоне подпрыгнула и дошла аж до 24,0. Очередная психологическая отметка.

А что теперь?

А что теперь? Минфин публично огласил, что больше не будет предлагать рынку самые длинные ОВГЗ, сроком 5 лет. А это значит, что вливания нерезидентов на валютный рынок в этом году будут минимальны.

А что оптимизм? По нему тоже был нанесен удар. Его хорошо видно на графике еврооблигаций Украины. Они росли месяц за месяцев, показав впечатляющую динамику. Но потом приехала миссия МВФ и началось.

► Гонтарева и Коломойский. Сначала дом Гонтаревой сожгли неизвестные поклонники одного известного человека. Потом вдруг оказалось, что Украина может пойти на компромисс с Коломойским.

Що відомо про пожежу у домі Гонтаревої і погрози на її адресу?

Заміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі невідомі підпалили в ніч на 17 вересня. Вцей час у будівлі нікого не було, тому обійшлося без жертв і постраждалих.



Про підпал першою повідомила сама Валерія Гонтарева. Вона зараз проживає і працює у Лондоні. Гонтарева назвала подію "терором", вона пов'язує підпал із переслідуваннями проти неї. Вона розповіла, що їй погрожували Ігор Коломойський та заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Олігарх Коломойський вважає, що підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій.



Натомість, існує інша думка – що Гонтарева хоче отримати політичний притулок у Великобританії, і тому підлаштовує напади на себе. Гонтареву викликають до ГПУ та ДБР як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит і чекає на слідчих у Лондоні.

► Данилюк ушел. И инвесторы испугались. И отъезд миссии МВФ без заключения договоренностей тоже их не обрадовал. Не испугал, но заставил насторожится. А потом еще и Данилюк, тот человек, благодаря которому инвесторы восприняли победу Зеленского позитивно еще в апреле, подал в отставку и связал ее с влиянием Коломойского.

Целый набор приятных новостей в сжатые сроки. И многие решили, что было бы неплохо зафиксировать прибыль после долгого периода роста. Это еще не распродажи, но уже и не оптимизм.

► Бизнес напрягся. Такие настроения не прошли и мимо локального рынка. И бизнес теперь тоже напрягся. Он все еще оптимистичен, но уже напряжен. Еще и на фоне информационного бардака, который породила гениальная коммуникация великих коммуникаторов от власти о формуле Штайнмайера. В итоге, экономические агенты получили сигнал, что больше гривна расти не будет. А значит можно покупать доллары, пока они дешевые. "Все побежали и я побежал".

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Пока что ситуация в экономике стабильная и далеко бежать смысла нет. Но за счет выноса к 24-м получился эффект сжатой пружины. И теперь гривна совершает прыжок назад вместо тихого отхода на подготовленные позиции. А как же оптимизм населения? Вроде он еще остается. Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать.