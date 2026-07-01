Як повідомляє видання Reuters, найбільше від температурних рекордів потерпають екіпажі радянських танків Т-72, які через відсутність кондиціонерів під час літньої спеки буквально перетворюються на теплові пастки.

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Чому радянські танки стають пастками для військових?

На відміну від сучасних західних зразків бронетехніки, радянські машини абсолютно не пристосовані до екстремальних літніх температур. Головний сержант танкового батальйону 65-ї окремої механізованої бригади з позивним "Симпатяга" розповів про реалії служби в таких умовах.

Техніка дуже нагрівається після виконання свого завдання. Температура всередині може стати дуже високою. На відміну від танків Abrams, Challenger та Leopard, поставлених західними партнерами, цей не має кондиціонера,

– зазначив військовий.

Бойові танки Т-72 важать від 41 до 45 тонн, а в умовах літньої спеки їхній сталевий корпус швидко нагрівається. На позиціях у Запорізькій області танкісти змушені охолоджуватися водою просто біля бойових машин. Найближчими днями температура повітря в регіоні, за прогнозами, зросте приблизно до +36 градусів, що ще більше ускладнить службу військових. Попри важкі умови, українські захисники наголошують, що продовжують виконувати бойові завдання.

Незважаючи на суворі погодні умови – палючу спеку зараз, мінусові температури та багнюку взимку – ми все ще тримаємося. Ми продовжуємо боротьбу з російськими військами, не даючи їм просуватися,

– сказав сержант.

Як спека впливає на тил та енергосистему?

Тим часом у тилових регіонах України через різке зростання температури очікують збільшення споживання електроенергії, насамперед через активне використання кондиціонерів. Це може призвести до повернення погодинних відключень електрики. В Україні відключення світла можуть збільшитися до 10–12 годин на добу, якщо на тлі літніх проблем Росія буде здійснювати ще й енергетичні обстріли, заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

В умовах регулярних вимкнень електрики українцям доводиться шукати альтернативні методи боротьби зі спекою. Раніше ми вже детально розповідали, як вижити в спеку без кондиціонера, використовуючи прості побутові лайфхаки. Зокрема, фахівці радять закривати вікна щільними ролетами або світловідбивальною плівкою вдень, провітрювати кімнати виключно вночі та рано-вранці, а також мінімізувати використання приладів, які додатково нагрівають повітря.

Окрім цього, дієві поради допоможуть дізнатися, як ефективно охолодити оселю під час відключень світла за допомогою звичайних вологих рушників та інших підручних засобів, що дозволяють швидко полегшити самопочуття у задушливому приміщенні.