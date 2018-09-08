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Аномальна спека, тайфун "Джебі", землетрус: як Японію тероризують катаклізми

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Японію тероризують катаклізми, унаслідок яких загинули десятки людей і сотні зазнали поранень. Також потрощені автомобілі і зруйновані будинки, які наразі важко й порахувати. Через землетрус довелось навіть скасувати товариський футбольний матч між Японією та Чилі. Зараз рятувальники шукають зниклих безвісти і розчищають вулиці.

Четвертого вересня Японією пролетів найпотужніший за останні 25 років тайфун Джебі. Негода залишила по собі потрощені будинки, повалені дерева та розкидані на дорогах автомобілі. Понад мільйон людей залишилися без електроенергії.

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Потужний вітер забрав щонайменше одинадцять життів. Ще три сотні – травмовані. Зараз рятувальні служби міст Кіото та Осака намагаються розгребти руїни, які залишив по собі тайфун.

Японія
Понад 20 тисяч рятувальників долають наслідки стихій у Японії

Не встигли японці оговтатися від потужного вітру, як їх спіткало нове лихо. Землетрус магнітудою у майже сім балів трусонув острів Хоккайдо. Стихія знову трощила авто, дороги та будинки, а цього разу і спричинила зсуви ґрунту та пошкодила електростанцію – без світла залишилися мільйони жителів регіону. До того ж, через завдані збитки довелося скасувати товариський матч між футбольними збірними Японії та Чилі.

Поштовх був дуже сильним. Я була на кухні, аж зненацька дверцята холодильника відчинились і усі полиці вилетіли звідти,
– розповіла місцева жителька.

В одному з аеропортів під час землетрусу обвалився дах, летовище тимчасово закрили. А разом з ним закрили кілька електростанцій та автошляхів, а ще припинили залізничне сполучення. Стихія забрала щонайменше 16 життів, 26 людей зникли безвісти. Крім того, близько трьох сотень осіб зазнали поранень. Сіндзо Абе, прем'єр Японії, висловив співчуття родинам загиблих і тим, хто постраждав від цієї стихії.

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Згідно із повідомленнями рятувальників – кількість жертв може зрости, адже під завалами ще можуть залишатися люди. Зараз на місці працюють близько 20 тисяч рятувальників. До слова, Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн у світі – на її долю припадає п'ята частина всіх землетрусів у світі магнітудою понад 6 балів.

Нагадаємо, останній тиждень серпня 2018 року у Японії видався аномально спекотним: від теплового удару в Японії померли дві людини, ще майже шість тисяч осіб потрапили у лікарні. Найвищий показник температури сягнув позначки +41,1 градус Цельсія.

Теги: Японія Тайфун "Джебі" Землетрус Стихійні лиха Жертви
Джерело: 24 канал
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