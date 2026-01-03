Так, американський лідер порадив владі Колумбії бути на сторожі, передає 24 Канал із посиланням на брифінг політика.

З якими ще країнами планує розібратися Трамп?

Трамп пригрозив президенту Колумбії, заявивши, що той має "стежити за своєю дупою".

У нього (Густаво Петро – 24 Канал) є кокаїнові заводи. Він має заводи, де виробляє кокаїн… Йому справді потрібно стежити за своєю дупою,

– заявив президент США.

Також свою увагу політик звернув на Кубу. За його словами, країна занепадає.

Ми хочемо допомогти її народу. Я думаю, що про Кубу ще будуть говорити,

– сказав Трамп.

Своєю чергою держсекретар Марко Рубіо додав: "Якби я жив у Гавані і був в уряді, я б занепокоївся".

Також він зазначив, що у Куби немає економіки, нею керують некомпетентні, старечі чоловіки.

Пізніше у коментарі для New York Post Трамп уточнив, що Куба впаде за власною волею, бо справи у неї йдуть дуже погано. Крім того, президент розповів, що багато кубинців загинули уночі 3 січня, захищаючись венесуельського диктатора Мадуро.

Ще раніше під час телефонної розмови із журналістами Fox News Дональд Трамп заявив, що "треба щось робити із Мексикою". Він зазначив, що президентка Мексики – хороша жінка, але не вона керує країною, а картелі.