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Анонс матчів Чемпіонату світу 20 червня

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Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 20 червня
Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 20 червня

У середу, 20 червня, на Чемпіонаті світу відбудеться три матчі. Це будуть ігри другого туру, і вже у цих іграх можуть визначитися перші учасники плей-оф.

Перший матч 20 червня – гра збірних Португалії та Марокко. Вона розпочнеться о 15:00 годині.

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У випадку поразки Марокко, африканська збірна офіційно покине Чемпіонат світу, втративши будь-які шанси поборотися за вихід у плей-оф.

Щодо Португалії, то вся увага у цьому матчі буде прикута до Кріштіану Роналду – чи продовжить він свою забивну серію. У матчі проти збірної Іспанії португалець оформив хет-трик, тим самим очоливши гонку бомбардирів.

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У другому матчі у цей день гратимуть Уругвай та Саудівська Аравія. Південноамериканці не повинні мати великих проблем з аравійцями. Однак після розгромних перемог Росії їм теж треба чимало забивати, щоб претендувати на перше місце у групі А.

Ще більше голів у цей день очікується у матчі збірних Ірану та Іспанії. Останні є явними фаворитами цієї зустрічі. Тож їх перемога 5:0 є більш очікуваною, аніж перемога Ірану 1:0.

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Хоча цей матч може і не відбутися. У Казані 20 червня оголошено штормове попередження – синоптики обіцяють дозі, град та шквальний вітер.

Варто зазначити, що 20 червня триватиме голодування українського режисера Олега Сенцова, яке він оголосив 14 травня з вимогою звільнити український політичних в’язнів, які незаконно утримуються російською владою.

Перед тим на Донбасі 19 червня російсько-окупаційні війська 26 разів за добу порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння. Під час бойових дій 19 червня три наших військовослужбовця отримали поранення. Упродовж ночі 20 червня інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї.

Варто зазначити, що 20 червня 2016 року окупанти в Криму вдруге засудили Володимира Балуха за український прапор, що був вивішений на його будинку.

 

Теги: Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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