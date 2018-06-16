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Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 16 червня

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Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 16 червня
Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 16 червня

На Чемпіонаті світу з футболу 2018 у третій ігровий день відбудеться одразу чотири матчі. Відтак перший з них розпочнеться вже о 13:00 годині за Києвом.

У першому матчі гратимуть збірні Франції та Австралії. Французи, після своїх негараздів на попередніх чемпіонатах, приїхали однією з найпотужніших збірних. Так вважають і букмекери, які явним фаворитом вважають саме європейську збірну.

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Натомість у матчі Аргентини та Ісландії європейська збірна має доволі мало шансів. Хоча ісландців можна вважати і "темною конячкою", що команда продемонструвала і на Євро-2016, дійшовши до чвертьфіналі. Саме збірна Ісландії обіграла українців у групі відбору на Чемпіонат світу.

Щодо Аргентини, то вся увага буде прикута до Ліонеля Мессі. Для нього це, ймовірно, останній Чемпіонат світу у якості гравця збірної Аргентини. Відтак і остання можливість щось виграти зі збірною. Гра у Москві розпочнеться о 16:00 годині.

У ще двох матчах в цей день гратимуть європейські збірні – Данія зіграє з Перу в Саранську о 19:00, а Хорватія прийматиме Нігерію в Калінінграді о 22:00.

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Варто зазначити, що 16 червня буде 33-ім днем, коли голодує Олег Сенцов, який вимагає звільнення українських політичних в’язнів з тюрем Кремля.

У той час на фронті російсько-окупаційні війська 15 червня 36 разів порушували режим припинення вогню, з яких 9 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час бойових дій втрат серед українських бійців немає. 

Станом на 16 червня 2014 року кількість загиблих українських воїнів під час війни на Донбасі сягла 2696 осіб. Ще понад 9 тисяч осіб було поранено.

 

Теги: ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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